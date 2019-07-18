Дорогой французский бренд: сколько стоит красный костюм Зеленской

Зеленская в красном костюме (Коллаж РБК-Украина)

Ярко-красный костюм Зеленская надевала уже дважды

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, уже давно стала объектом пристального внимания модников и ее костюмы, и образы, которые она демонстрирует во время публичных выходов, очень живо обсуждаются в социальных сетях, пишет издание "Stranа".

Не исключением стал и ее ярко-красный костюм, в котором первая леди Украины засветилась уже дважды. Впервые Елена Зеленская появилась в нем во время объявления результатов президентских выборов и тогда она дополнила свой наряд элегантными туфлями-лодочками красного цвета.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский (УНИАН)

Ярко-красный костюм в точечку, который состоит из укороченных расклешенных брюк и длинного пиджака, Зеленская дополнила в обоих случаях обычным черным топом.

И если ранее первая леди была замечена в одежде от украинских дизайнеров, то этот костюм – от французского бренда Sandro. В Киеве есть магазины этого бренда, но данного костюма там уже нет, так как он относится к коллекциям прошлых лет.

Двубортный пиджак с накладными карманами стоит 488 долларов (около 12700 гривен), а брюки – 277 долларов (около 7200 гривен). Таким образом, цена костюма Елены Зеленской – почти 20 тысяч гривен.

Скриншоты

Елена Зеленская выбрала этот костюм для посещения "Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа". Свой образ она дополнила черно-белыми закрытыми туфлями на низком ходу. Фотографии с официального поздравления украинского спортсменов, которые вернулись с Европейских игр в Минске, она разместила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская в красном костюме (instagram.com/olenazelenska_official)

Также стоит отметить, что бренд Sandro любят западные знаменитости, такие как Иванка Трамп, Кейт Миддлтон и даже певица Бейонсе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елена Зеленская показала, как носить "цвет победы".

А также рассказывали о том, что Зеленский рассказал об интересных фактах жизни своей семьи.