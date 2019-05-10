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Дорогі 9 місяців: у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл

STYLERЖиття    10.05.2019 - 14:15
Дорогі 9 місяців: у скільки обійшлися вагітність і пологи Меган Маркл
Меган Маркл народила сина 6 травня (колаж РБК-Україна)

Пологи Меган Маркл обійшлися британцям у кругленьку суму

Вагітність і пологи Меган Маркл обійшлися британцям у 1,1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,3 млн євро). Про це пише видання Daily Mail.

Журналісти порахували, скільки витратила за дев'ять місяців герцогиня Сассекська, яка народила 6 травня свого первістка - сина Арчі, і вже дали їй прізвисько "Меган на мільйон". Так, наприклад, лише на дизайнерський одяг колишня актриса витратила майже півмільйона фунтів.

За пристрасть Маркл до спа-салонів, акупунктури, голковколювання та інших процедур платники податків віддали близько дев'яти тисяч.

Гучна вечірка в Штатах із зірковими гостями, організована Маркл в честь вагітності, коштувала простим британцям майже 400 тис. фунтів. У цю суму журналісти включили переліт, охорону, організацію торжества, вартість дизайнерських кондитерських смаколиків.

Ремонт в Фрогмор-хаус (заміська резиденція членів британської королівської сім'ї, куди переїдуть принц Гаррі і Меган Маркл) теж обійшовся в кругленьку суму - тільки ремонт дитячої коштував більш ніж в 50 тис. фунтів. Ще б пак, адже при фарбуванні, кажуть джерела, наближені до подружжя Сассекських, використовувалася фарба з додаванням розмарину і евкаліпта.

За інформацією Daily Mail, пологи в приватній клініці коштували понад 15 тис. фунтів. Крім того, близько двох тисяч Меган Маркл витратила на вбрання та прикраси для фотосесії в честь народження Арчі.

Також журналісти підрахували вартість відпочинку Меган і Гаррі в розкішному готелі Heckfield Place в Хемпширі за кілька тижнів до народження сина - доба там коштує близько 10 тис. фунтів.

 

Скріншоти (dailymail.co.uk)

Тим часом фанати губляться в здогадах, в честь кого Меган Маркл назвала свого сина.

Нагадаємо, нещодавно королева Єлизавета II зробила важливу заяву про сина Меган Маркл і принца Гаррі.

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