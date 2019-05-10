Страждав від ожиріння: на честь кого Меган Маркл назвала свого сина

Меган Маркл назвала свого сина Арчі (Колаж РБК-Україна)

Фанати губляться в здогадах, в честь кого Меган Маркл назвала свого сина

Меган Маркл, яка народила 6 травня сина, назвала його Арчі Гаррісон та його повне ім'я звучить як Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Громадськість в подиві від того, яке ім'я вибрала герцогиня Сассекська для дитини з королівської сім'ї.

Друзі Меган Маркл з серіалу "Форс-мажори" впевнені, що Меган назвала сина на честь свого улюбленого кота Арчі. Цього кота мати Меган Маркл Дорія взяла з притулку, і він був улюбленцем у сім'ї.

"Меган любила грати з ним і постійно говорила про нього з друзями", - розповіло джерело видання The Sun. Кіт Арчі страждав від ожиріння, так як Меган Маркл годувала його замороженим виноградом. Він помер, коли Маркл вчилася в коледжі в Чикаго.

Ще одна версія – Меган Маркл назвала сина на честь героя улюблених дитячих коміксів. У дитинстві вона разом з батьком збирала колекцію вінтажних американських коміксів, де головним героєм був рудий підліток на ім'я Арчі Ендрюс.

Меган Маркл і принц Гаррі (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Також фанати припустили, що Арчі – це анаграма імені герцогині Сассекської. При народженні вона отримала ім'я – Рейчел Меган Маркл. Але з віком перше ім'я вона перестала згадувати і залишила лише звучне Меган Маркл, яке чудово виглядало в титрах. Якщо переставити букви в слові Rachel вийде Archie, однак ця версія найбільш малоймовірна, так як не всі букви збігаються.

Є ще один нюанс, який стосується принца Джорджа, сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Одного разу маленький принц Джордж гуляв з принцесою Шарлоттою біля будинку своєї бабусі в графстві Беркшир і завів світську розмову з дамою, яка неподалік вигулювала собаку.

Дама запитала маленького принца про те, як його звуть, і принц Джордж відповів, що його звуть Арчі. Крім імені Джордж, принц отримав при народженні ще два імені – Олександр і Луї, а вдома його жартома називають PG Tips – прізвисько пішло від школи, де він навчається.

Фанати висловили припущення, що ім'я Арчі придумала королева Єлизавета, яка хотіла так назвати одного з синів принца Вільяма.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл.

А також розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі розповіли про ім'я свого первістка.