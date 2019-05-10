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Дорогие 9 месяцев: во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл

STYLERЖизнь    10.05.2019 - 14:15
Дорогие 9 месяцев: во сколько обошлись беременность и роды Меган Маркл
Меган Маркл родила сына 6 мая (коллаж РБК-Украина)

Роды Меган Маркл обошлись британцам в кругленькую сумму

Беременность и роды Меган Маркл обошлись британцам в 1,1 млн фунтов стерлингов (около 1,3 млн евро). Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты посчитали, сколько потратила за девять месяцев герцогиня Сассексская, родившая 6 мая своего первенца - сына Арчи, и уже дали ей прозвище "Меган на миллион". Так, например, лишь на дизайнерскую одежду бывшая актриса потратила почти полмиллиона фунтов. 

За пристрастие Маркл к спа-салонам, акупунктуре, иглоукалыванию и прочим процедурам налогоплательщики отдали около девяти тысяч. 

Шумная вечеринка в Штатах со звездными гостями, организованная Маркл в честь беременности, стоила простым британцам почти 400 тыс. фунтов. В эту сумму журналисты включили перелет, охрану, организацию торжества, стоимость дизайнерских кондитерских сладостей.

Ремонт в Фрогмор-хаус (загородная резиденция членов британской королевской семьи, куда переедут принц Гарри и Меган Маркл) тоже обошелся в кругленькую сумму - только ремонт детской стоил более чем в 50 тыс. фунтов. Еще бы, ведь при покраске, говорят источники, приближенные к чете Сассексских, использовалась краска с добавлением розмарина и эвкалипта.

По информации Daily Mail, роды в частной клинике стоили более 15 тыс. фунтов. Кроме того, около двух тысяч Меган Маркл потратила на наряд и украшения для фотосессии в честь рождения Арчи.

Также журналисты подсчитали стоимость отдыха Меган и Гарри в роскошном отеле Heckfield Place в Хэмпшире за несколько недель до рождения сына - сутки там стоят около 10 тыс. фунтов.

 

Скриншоты (dailymail.co.uk)

Тем временем фанаты теряются в догадках, в честь кого Меган Маркл назвала своего сына.

Напомним, недавно королева Елизавета II сделала важное заявление о сыне Меган Маркл и принца Гарри.

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