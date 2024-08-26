Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки: "С особым смыслом" (фото)
Певица Надя Дорофеева и ее избранник Михаил Кацурин сделали парные татуировки. Звезда уже показала эскизы рисунков, а также как это выглядит на ее теле.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Дорофеевой.
Какое тату "набила" певица
На днях Дорофеева показалась в тату-салоне вместе с Кацуриным. Она не рассказывала, какие именно тату планирует "бить" с избранником, хотя и оставила фото с рисунками. Оказалось, что это были эскизы.
Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки (фото: t.me/thisisdorofeeva)
"Вот дураки", - подписала эти кадры певица.
И недавно она показала результат. Оказалось, что певице "набили" один из рисунков, которые она показывала на эскизе. Вероятно, Дорофеева выбрала изображение мужского глаза, а ее избранник - женского.
Новое тату Дорофеевой (фото: t.me/thisisdorofeeva)
"Тату с особым и личным смыслом для меня", - подписала певица свое фото.
Реакция сети
В комментариях пользователи пишут:
- "Это очень красиво и необычно"
- "Говорю как мастер тату, это очень крутое тату, которое имеет очень сильное значение"
- "А что за смысл? Очень интересно"
- "Интересно, где оно у Миши, потому что я сегодня смотрела и не увидела"
- "Очень сомнительная татуировка. Как показало время, любая любовь не вечна. Потом придется сводить".
Какой именно смысл заложен в эти рисунки - Дорофеева рассказывать не стала. Впрочем, это не первое тату звезды. Певица "била" их на руках, ноге и под грудью.
Тату Дорофеевой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Что известно об отношениях Дорофеевой и Кацурина
Ранее звезда жила в браке с Владимиром Дантесом. Но в 2023 году стало известно, что Дорофеева и певец официально развелись. Впрочем, о проблемах в браке стало известно еще годом ранее.
Кацурины, Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Оказалось, что Дорофеева закрутила роман с Кацуриным. А потом стало известно, что Дантес начал встречаться с экс-женой Михаила - Дашей.
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