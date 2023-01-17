Дантес и Дорофеева официально развелись: что певец написал бывшей

Украинский певец и стендапер Владимир Дантес официально расстался с известной певицей Надеждой Дорофеевой. Недавно между ними прошел их последний диалог.

Об этом Дантес рассказал в разговоре с юмористами команды СКВ на YouTube.

Что певец написал Дорофеевой

Во время стрима комики зачитывали звезде вопросы от подписчиков, а он честно отвечал.

Один из пользователей спросил, общается ли Дантес с бывшей женой, которая после расставания с ним начала встречаться с его другом - ресторатором Михаилом Кацуриным.

По словам Дантеса, он недавно получил официальное свидетельство о разводе и поздравил бывшую.

"Я много где отвечал. Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я прислал ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались", - вспомнил артист.

Владимир Дантес рассказал, общается ли с бывшей женой (фото: скрин с видео)

Добавим, что в середине марта 2022 года Дантес и Дорофеева рассказали в сети, что разошлись. Впоследствии их друзья Михаил Кацурин и его жена Даша Кацурин тоже заявили о разводе.

Позже подтвердились слухи, что Дорофеева начала встречаться с Михаилом Кацуриным, а Дантес с Дашей Кацуриной. Так в сети до сих пор шутят об удивительном решении звездных пар.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)