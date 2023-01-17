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Дантес и Дорофеева официально развелись: что певец написал бывшей

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 10:39
Дантес и Дорофеева официально развелись: что певец написал бывшей Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский певец и стендапер Владимир Дантес официально расстался с известной певицей Надеждой Дорофеевой. Недавно между ними прошел их последний диалог.

Об этом Дантес рассказал в разговоре с юмористами команды СКВ на YouTube.

Что певец написал Дорофеевой

Во время стрима комики зачитывали звезде вопросы от подписчиков, а он честно отвечал.

Один из пользователей спросил, общается ли Дантес с бывшей женой, которая после расставания с ним начала встречаться с его другом - ресторатором Михаилом Кацуриным.

По словам Дантеса, он недавно получил официальное свидетельство о разводе и поздравил бывшую.

"Я много где отвечал. Я недавно наконец-то получил свидетельство о разводе. Я прислал ей его. Написал: "Поздравляю". Она сказала: "Я тебя тоже". Вот так мы и пообщались", - вспомнил артист.

Дантес и Дорофеева официально развелись: что певец написал бывшейВладимир Дантес рассказал, общается ли с бывшей женой (фото: скрин с видео)

Добавим, что в середине марта 2022 года Дантес и Дорофеева рассказали в сети, что разошлись. Впоследствии их друзья Михаил Кацурин и его жена Даша Кацурин тоже заявили о разводе.

Позже подтвердились слухи, что Дорофеева начала встречаться с Михаилом Кацуриным, а Дантес с Дашей Кацуриной. Так в сети до сих пор шутят об удивительном решении звездных пар.

Дантес и Дорофеева официально развелись: что певец написал бывшейНадя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Недавно мы сообщали, что Дантес требует от Кацуриной родить ему детей.

Также Дорофеева и Миша Кацурин показали трогательное видео об их романе.

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Михайло Кацурін Надя Дорофеева Владимир Дантес