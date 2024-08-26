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Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: "З особливим сенсом" (фото)

Понеділок 26 серпня 2024 15:03
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Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: "З особливим сенсом" (фото) Дорофєєва та Кацурін (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Надя Дорофєєва та її обранець Михайло Кацурін зробили парні татуювання. Зірка вже показала ескізи малюнків, а також як це виглядає на її тілі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Дорофєєвої.

Яке тату "набила" співачка

Днями Дорофєєва показалася в тату-салоні разом з Кацуріним. Вона не розповідала, які саме тату планує "бити" з обранцем, хоча й залишила фото з малюнками. Виявилося, що це і були ескізи.

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату (фото: t.me/thisisdorofeeva)

"От дурні", - підписала ці кадри співачка.

І нещодавно вона показала результат. Виявилося, що співачці "набили" один з малюнків, які вона показувала на ескізі. Ймовірно, Дорофєєва обрала зображення чоловічого ока, а її обранець - жіночого.

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)

Нове тату Дорофєєвої (фото: t.me/thisisdorofeeva)

"Тату з особливим і особистим сенсом для мене", - підписала співачка своє фото.

Реакція мережі

У коментарях юзери пишуть:

  • "Це дуже гарно та незвично"
  • "Кажу як майстер тату, це дуже круте тату, яке має дуже сильне значення"
  • "А що за сенс? Дуже цікаво"
  • "Цікаво, де воно у Міші, бо я сьогодні дивилася і не побачила"
  • "Дуже сумнівне татуювання. Як показав час, будь-яке кохання не вічне. Потім доведеться виводити".

Який саме сенс закладено у ці малюнки - Дорофєєва розповідати не стала. Втім, це не перше тату зірки. Співачка "била" їх на руках, нозі та під грудьми.

Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)Дорофєєва та Кацурін зробили парні тату: &quot;З особливим сенсом&quot; (фото)

Тату Дорофєєвої (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Що відомо про стосунки Дорофєєвої та Кацуріна

Раніше зірка жила у шлюбі з Володимиром Дантесом. Але у 2023 році стало відомо, що Дорофєєва та співак офіційно розлучилися. Втім, про проблеми у шлюбі стало відомо ще за рік до цього.

Дантес та Дорофєєва офіційно розлучилися: що співак написав колишній

Кацуріни, Дорофєєва та Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Виявилося, що Дорофєєва закрутила роман з Кацуріним. А згодом стало відомо, що Дантес почав зустрічатися з екс-дружиною Михайла - Дашею.

До слова, раніше відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, як Ольга Харлан грається з дітьми у бомбосховищі під час масованої атаки.

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Надя Дорофеєва Зірки шоу-бізнесу
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