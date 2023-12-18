Дорофеева рассказала о конфузе со сбором на ВСУ, который недавно с ней случился: "Было стыдно"

Украинская певица Надя Дорофеева призналась, что недавно она случайно использовала хит российской группы "Руки Вверх" для сбора на ВСУ, и ей за это было очень стыдно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на благотворительный стрим "20:23" Жени Яновича "IT is DONATION NATION".

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Артистка призналась, что не знала о том, что музыка, которую она использовала для благотворительного видеоролика о сборе средств для ВСУ, - российская, и узнала только тогда, когда опубликовала композицию в Сеть.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мне было стыдно совсем недавно. Я решила, что хочу сделать еще один сбор, пригласила одних из самых крутых волонтеров нашей страны. Я пригласила Марка Куцевалова, пригласила Лачена, Мишу Кацурина, Вадима Кириленко, Женю из группы "Добрыва", и мы сделали офигенный трек группы АТС - это известный мировой коллектив с офигенной песней Around the World (La La La La La), - сказала певица.

"Мы постим эту песню, и через 5 минут мы видим комментарий, в котором написано: "Все классно, но я интересовался историей этой песни, и это песня группы "Руки Вверх", - добавила она.

Позже выяснилось, что сэмпл из песни "Around the World (La La La La La La)" немецкой группы ATC создали "Руки Вверх" в 1998 году.

Его можно услышать в композиции коллектива "Песенка".

Права на использование сэмпла в своем треке продал немцам фронтмен российской группы Сергей Жуков.

К слову, трек Дорофеевой в Интернете долго не пробыл. Когда она узнала эту информацию, они с ее любимым Мишей Кацуриным сразу переписали припев и пересняли видео.

"Мы, музыканты, вся команда, наши друзья, слушали и все говорили: "Офигенный трек". И ни один человек... Мы даже представить не могли, что такое может произойти. Резко отреагировали, сразу удалили. Переписали с Мишей, моим мужем, вечером припев, в 6 утра мы сделали идентичный грим, прическу, надели то же самое. И в обед уже выпустили новый вариант" - поделилась экс-солистка "Время и стекло".