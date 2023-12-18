Дорофєєва розповіла про конфуз зі збором на ЗСУ, який нещодавно з нею трапився: "Було соромно"

Українська співачка Надя Дорофєєва зізналась, що нещодавно вона випадково використала хіт російського гурту "Руки Вверх" для збору на ЗСУ, і їй за це було дуже соромно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на благодійний стрим "20:23" Євгена Яновича "IT is DONATION NATION".

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Артистка зізналась, що не знала про те, що музика, яку вона використала для благодійного відеоролику про збір коштів для ЗСУ, - російський, і дізналась лише тоді, коли опублікувала композицію у Мережу.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Мені було соромно зовсім нещодавно. Я вирішила, що хочу зробити ще один збір, запросила одних з найкрутіших волонтерів нашої країни. Я запросила Марка Куцевалова, запросила Лачена, Мішу Кацуріна, Вадима Кириленка, Женю з гурту "Добрива", і ми зробили офігенний трек гурту АТС - це відомий світовий колектив з офігенною піснею Around the World (La La La La La)", - сказала співачка.

"Ми постимо цю пісню, і через 5 хвилин ми бачимо коментар, у якому написано: "Все класно, але я цікавився історією цієї пісні, і це пісня гурту "Руки Вверх", - додала вона.

Пізніше з’ясувалося, що семпл з пісні "Around the World (La La La La La)" німецького гурту ATC створили "Руки Вверх" у 1998 році.

Його можна почути у композиції колективу "Песенка".

Права на використання семплу у своєму треці продав німцям фронтмен російського гурту Сергій Жуков.

До слова, трек Дорофєєвої в Інтернеті довго не пробув. Коли ж вона дізналась цю інформацію, вони з її коханим Мішею Кацуріним одразу переписали приспів і перезняли відео.

"Ми, музиканти, вся команда, наші друзі, слухали і всі казали: "Офігенний трек". І жодна людина… Ми навіть уявити не могли, що таке може статися. Різко відреагували, одразу видалили. Переписали з Мішею, моїм чоловіком, ввечері приспів, о 6 ранку ми зробили ідентичний грим, зачіску, одягли таке саме. І в обід вже випустили новий варіант" - поділилася екссолістка "Время и стекло".