Тарас Тополя признался, что думает об "облавах" ТЦК в спортзалах: "Страшные слова скажу"

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя, служивший на передовой, признался, какие эмоции у него вызывают видео, на которых работники ТЦК приходят с так называемыми "облавами" в спортзалы. По словам музыканта, эта ситуация парадоксальна.

"Этот контент используют наши враги"

Тополя отметил, что для него "очевидно, что что-то не так" с работой ТЦ. По словам артиста, это было раньше и в течение этих двух лет.

"И я не получаю удовольствия, ни смотря на такие видео, ни от того, как это работает, ни от того, как люди на это реагируют, ни от того, насколько этот контент используют наши враги", - пояснил музыкант.

При этом Тополя отметил, что видит в этом определенный парадокс. Ведь общество хочет победы и контрнаступления, чего хочет и он сам. Но не все понимают, что для этого нужно.

Тополя ответил, что думает об "облавах" ТЦК (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Общество много хочет, но мне кажется, что общество не до конца понимает, какие ресурсы для этого нужны. В первую очередь это чьи-то сыновья, папы, дедушки, братья, которые должны идти и воевать, которые должны выполнять боевые задания, участвовать в штурмовых операциях, в наступательных операциях оперативного уровня, участвовать в оборонных операциях, получать ранения, гибнуть", - отметил певец.

"Это война и это, пожалуй, давно уже не секрет, что тот ресурс и пыл добровольцев, к которым в том числе себя "Антитіла" относят, он тает, он почти уже растаял, его почти нет. А резервы нужно где-то брать", – добавил он.

Артист объяснил свою позицию (скриншот)

Тополя озвучил страшные слова

Музыкант объяснил, что он понимал бы все возмущения, если бы в спортзалах были мужчины, которые проходят физическую реабилитацию и уже "отдали свой долг".

"Но если спортзалы у нас забиты здоровыми мужчинами, которые не горят желанием идти и делать так, чтобы этот спортзал дальше оставался украинским. Ну, должно быть, они должны понимать, что рано или поздно государство придет за ними", - заявил Тополя.

Артист объяснил, что войску нужно комплектовать новые бригады, нужен человеческий ресурс. А его, отметил музыкант, где-то нужно брать.

"Страшные слова сейчас скажу. Или тогда садиться с людьми, с народом, и говорить честно: "Извините, вы не хотите воевать? Не хотите. Ну тогда завершаем, что ж, но имейте в виду, что через 3-4 года вы не увидите здесь украинских флагов". Это такая реальность, как из этой ситуации выруливать, у меня нет ответа", - добавил Тополя.