DOROFEEVA, MONATIK и другие: 20 новых украинских песен для настроения

Украинская музыкальная сцена не сдает позиций! На этой неделе популярные (и не очень) артисты нас порадовали десятками новых релизов. И это многообразие жанров и стилей не оставит равнодушным ни одного меломана.

РБК-Украина собрала по нашему мнению топ-20 песен, которые нужно послушать и, при желании, добавить в свой плейлист.

DOROFEEVA - "Хартбіт"

Танцевальный и очень чувственный трек ( о котором мы писали здесь ) наполнен откровенными женскими чувствами: от авторского текста - к видео от невероятного украинского режиссера с мировым именем Таню Муиньо.

MONATIK - "Кружить"

В рамках EP "Repaired" Дима Монатик выдал песню, которая является одним из его главных хитов. Эта композиция является символом его творчества и стиля, и она отражает его влияние на украинскую и мировую музыкальную сцену. В этой песне чувствуется фирменный ритм артиста, захватывающий мелодичный ход и выразительное исполнение, которое все так любят.

Tricky Nicki & KAZKA - "не та Любов"

Откровенная песня о безответных чувствах и собственных пережитых эмоциях. Строки композиции станут напоминанием о том, как важно быть честным с собой и другими.

Ostrovskyi & NK - "Гріхи"

Страстная история о исповеди и прощении, больше о которой можно почитать в нашем материале.

ADAM - "Ти мій рокенрол"

Очередной романтический шедевр от Михаила Клименко, который он посвятил музе - своей жене Саше Норовой.

SUROV - "Вдихай"

Александр Суров, известный благодаря своим песням "Внебодим" и "Холодно" (в дуэте с Анастасией Приходько), выпустил новую чувственную песню, рассказывающую щемящую и актуальную для многих украинцев историю потери близкого человека. Это песня о невыносимой боли и вместе с этим необходимости продолжать жить в память о тех, чья жизнь преждевременно оборвалась.

Diana Gloster - "Так ніхто ще не кохав"

Певица говорит, что это реальная история ее отношений с любимым человеком.

"Из-за всех жизненных препятствий, расстояний и времени мы нашли путь друг к другу и смогли быть вместе снова", - комментирует Диана.

KOLABA & ПАВЛО СОБРОВ - День Народження

В свой 67-й день рождения обладатель самых роскошных усов страны вместе со своими друзьями выпустил обновленную версию хита.

Кстати, в импровизированном селфи-клипе приняли участие более 30 культовых украинских артистов!

OMANA - "Журлива"

В новой песне музыканты решили обратиться к украинским истокам. На написание песни Алексея Богомольного вдохновил документальный фильм "СПАЛАХ. Новый украинский фолк". Во время просмотра он загорелся сделать песню, которая бы имела в себе что-то от Владимира Ивасюка, но вместе с тем и вайб Криса Корнелла. Вот, что из этого получилось.

Alice Change - "Я знову все зіпсувала"

2 года назад певица выпустила трек "Але це після перемоги", который написала для парня, которого ждала из армии. Год назад он приехал домой, подарил ей цветы и заявил, что... больше ее не любит. И тогда буквально за 10 минут, признается артистка, родилась эта песня-сиквел.

Марта Липчей - "Бути собою"

Это личная история Марты.

"В моей жизни был период, когда все вокруг говорили, что я не такая: не так пою, не так себя веду, что не смогу. Когда ты слышишь это каждый день, кажется, что уже никогда не сможешь быть собой. Но это не так. Мне удалось сделать и достичь того, чего я хотела, о чем думала и на что решилась. Это история о том, что никто никогда не может диктовать вам, что надо делать, а что нет", - комментирует певица.

Alena Omargalieva - "Метелики"

Эта свежая летняя песня полна чувств и эмоций, которые переносят в мир безграничного тепла, пламени страсти и бабочек, которые начинают порхать в животе.

По словам певицы, этот трек дает возможность окунуться в собственную Вселенную и найти безопасное пространство внутри себя в это сложное время.

DREVO - "Шкереберть"

Песня о том, что, неважно, какой сегодня день. Все в порядке? Значит так надо - идем дальше!

SPOKUSY - "Меланхолія"

Эта песня - это олицетворение нежной грусти, и переосмысление того, что на первый взгляд кажется деструктивным касанием. Осознание, что меланхолия неизбежно будет накрывать снова и снова, все чаще и чаще, поглощая последний контроль над эмоциями - дарит возможность обратить внимание на скрытый оптимизм и открытость к принятию этого состояния.

Tom Soda - "Щасливі люди"

Этой песней артист хочет поддержать украинцев, "которые в темные времена находят свое счастье благодаря свету и любви в своих сердцах". Даже несмотря на общественное давление.

Также предлагаем насладиться еще такими мощными песнями.

Schmalgauzen - "Порцелянові очі"

хейтспич - "Наш дім горить"

SadSvit - "Той хто пісню грав”

Лея - "Течія"

Lipatova - "Сум'яття"