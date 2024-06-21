DOROFEEVA, MONATIK та інші: 20 нових українських пісень для настрою
Українська музична сцена не здає позицій! Цього тижня популярні (і не дуже) артисти нас порадували десятками нових релізів. І це різноманіття жанрів та стилів не залишить байдужим жодного меломана.
РБК-Україна зібрало на нашу думку топ-20 пісень, які треба послухати і, за бажання, додати до свого плейлиста.
DOROFEEVA - "Хартбіт"
Танцювальний та дуже чуттєвий трек (про який ми писали тут) наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту - до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім’ям Таню Муіньо.
MONATIK - "Кружить"
В рамках EP “Repaired" Діма Монатік видав пісню, яка є одним з його головних хітів. Ця композиція є символом його творчості та стилю, і вона відображає його вплив на українську та світову музичну сцену. У цій пісні відчувається фірмовий ритм артиста, захоплюючий мелодійний хід та виразне виконання, яке всі так люблять.
Tricky Nicki & KAZKA - "не та Любов"
Відверта пісня про нерозділені почуття та власні пережиті емоції. Рядки композиції стануть нагадуванням про те, як важливо бути чесним із собою та іншими.
Ostrovskyi & NK - "Гріхи"
Пристрасна історія про сповідь і прощення, більше про яку можна почитати у нашому матеріалі.
ADAM - "Ти мій рокенрол"
Черговий романтичний шедевр від Михайла Клименка, який він присвятив музі - своїй дружині Саші Норовій.
SUROV - "Вдихай"
Олександр Суров, відомий завдяки своїм пісням “Внебодим” та “Холодно” (в дуеті з Анастасією Приходько), випустив нову чуттєву пісню, що розповідає щемливу та актуальну для багатьох українців історію втрати близької людини. Це пісня про нестерпний біль та разом із цим необхідність продовжувати жити у пам’ять про тих, чиє життя передчасно обірвалося.
Diana Gloster - "Так ніхто ще не кохав"
Співачка каже, що це реальна історія її стосунків з коханою людиною.
“Через усі життєві перешкоди, відстань та час ми знайшли шлях одне до одного та змогли бути разом знову", - коментує Діана.
KOLABA & ПАВЛО ЗІБРОВ - День Народження
У свій 67-й день народження володар найрозкішніших вусів країни разом зі своїми друзями випустив оновлену версію хіта.
До речі, у імпровізованому селфі-кліпі взяли участь понад 30 культових українських артистів!
OMANA - "Журлива"
У новій пісні музиканти вирішили звернутися до українських джерел. На написання пісні Олексія Богомольного надихнув документальний фільм "СПАЛАХ. Новий український фолк". Під час перегляду він загорівся зробити пісню, яка б мала у собі щось від Володимира Івасюка, але разом з тим і вайб Кріса Корнелла. Ось, що з цього вийшло.
Alice Change - "Я знову все зіпсувала"
2 роки тому співачка випустила трек “Але це після перемоги”, який написала для хлопця, якого чекала з армії. Рік тому він приїхав додому, подарував їй квіти та заявив, що… більше її не любить. І тоді буквально за 10 хвилин, зізнається артистка, народилася ця пісня-сиквел.
Марта Липчей - "Бути собою"
Це особиста історія Марти.
“У моєму житті був період, коли всі навколо говорили, що я не така: не так співаю, не так себе поводжу, що не зможу. Коли ти чуєш це щодня, здається, що вже ніколи не зможеш бути собою. Але це не так. Мені вдалося зробити і досягти того, чого я хотіла, про що думала і на що наважилася. Це історія про те, що ніхто ніколи не може диктувати вам, що треба робити, а що ні", - коментує співачка.
Alena Omargalieva - "Метелики"
Ця свіжа літня пісня сповнена почуттів та емоцій, які переносять у світ безмежного тепла, полумʼя пристрасті та метеликів, що починають пурхати в животі.
За словами співачки, цей трек дає можливість поринути у власний Всесвіт і знайти безпечний простір всередині себе у цей складний час.
DREVO - "Шкереберть"
Пісня про те що, байдуже, який сьогодні день. Усе шкереберть? Значить так треба - йдемо далі!
SPOKUSY - "Меланхолія"
Ця пісня - це уособлення ніжного смутку, і переосмислення того, що на перший погляд здається деструктивним торканням. Усвідомлення, що меланхолія неминуче накриватиме знову і знову, все частіше і частіше, поглинаючи останній контроль над емоціями - дарує можливість звернути увагу на прихований оптимізм і відкритість до прийняття цього стану.
Tom Soda - "Щасливі люди"
Цією піснею артист хоче підтримати українців, “які у темні часи знаходять своє щастя завдяки світлу та любові у своїх серцях”. Навіть попри суспільний тиск.
Також пропонуємо насолодитися ще й такими потужними піснями.
Schmalgauzen - "Порцелянові очі"
хейтспіч - "Наш дім горить"
SadSvit - "Той хто пісню грав”
Лея - "Течія"
Lipatova - "Сум'яття"
Раніше ми розповідали, де і коли відбудеться великий концерт Океана Ельзи у Києві.
Також ми паисали, що кумир молоді написав “надихаючий" гімн України на Євро-2024, який зацінили легенди збірної.