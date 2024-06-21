DOROFEEVA, MONATIK та інші: 20 нових українських пісень для настрою

Українська музична сцена не здає позицій! Цього тижня популярні (і не дуже) артисти нас порадували десятками нових релізів. І це різноманіття жанрів та стилів не залишить байдужим жодного меломана.

РБК-Україна зібрало на нашу думку топ-20 пісень, які треба послухати і, за бажання, додати до свого плейлиста.

DOROFEEVA - "Хартбіт"

Танцювальний та дуже чуттєвий трек (про який ми писали тут) наповнений найвідвертішими жіночими почуттями: від авторського тексту - до відео від неймовірної української режисерки зі світовим ім’ям Таню Муіньо.

MONATIK - "Кружить"

В рамках EP “Repaired" Діма Монатік видав пісню, яка є одним з його головних хітів. Ця композиція є символом його творчості та стилю, і вона відображає його вплив на українську та світову музичну сцену. У цій пісні відчувається фірмовий ритм артиста, захоплюючий мелодійний хід та виразне виконання, яке всі так люблять.

Tricky Nicki & KAZKA - "не та Любов"

Відверта пісня про нерозділені почуття та власні пережиті емоції. Рядки композиції стануть нагадуванням про те, як важливо бути чесним із собою та іншими.

Ostrovskyi & NK - "Гріхи"

Пристрасна історія про сповідь і прощення, більше про яку можна почитати у нашому матеріалі.

ADAM - "Ти мій рокенрол"

Черговий романтичний шедевр від Михайла Клименка, який він присвятив музі - своїй дружині Саші Норовій.

SUROV - "Вдихай"

Олександр Суров, відомий завдяки своїм пісням “Внебодим” та “Холодно” (в дуеті з Анастасією Приходько), випустив нову чуттєву пісню, що розповідає щемливу та актуальну для багатьох українців історію втрати близької людини. Це пісня про нестерпний біль та разом із цим необхідність продовжувати жити у пам’ять про тих, чиє життя передчасно обірвалося.

Diana Gloster - "Так ніхто ще не кохав"

Співачка каже, що це реальна історія її стосунків з коханою людиною.

“Через усі життєві перешкоди, відстань та час ми знайшли шлях одне до одного та змогли бути разом знову", - коментує Діана.

KOLABA & ПАВЛО ЗІБРОВ - День Народження

У свій 67-й день народження володар найрозкішніших вусів країни разом зі своїми друзями випустив оновлену версію хіта.

До речі, у імпровізованому селфі-кліпі взяли участь понад 30 культових українських артистів!

OMANA - "Журлива"

У новій пісні музиканти вирішили звернутися до українських джерел. На написання пісні Олексія Богомольного надихнув документальний фільм "СПАЛАХ. Новий український фолк". Під час перегляду він загорівся зробити пісню, яка б мала у собі щось від Володимира Івасюка, але разом з тим і вайб Кріса Корнелла. Ось, що з цього вийшло.

Alice Change - "Я знову все зіпсувала"

2 роки тому співачка випустила трек “Але це після перемоги”, який написала для хлопця, якого чекала з армії. Рік тому він приїхав додому, подарував їй квіти та заявив, що… більше її не любить. І тоді буквально за 10 хвилин, зізнається артистка, народилася ця пісня-сиквел.

Марта Липчей - "Бути собою"

Це особиста історія Марти.

“У моєму житті був період, коли всі навколо говорили, що я не така: не так співаю, не так себе поводжу, що не зможу. Коли ти чуєш це щодня, здається, що вже ніколи не зможеш бути собою. Але це не так. Мені вдалося зробити і досягти того, чого я хотіла, про що думала і на що наважилася. Це історія про те, що ніхто ніколи не може диктувати вам, що треба робити, а що ні", - коментує співачка.

Alena Omargalieva - "Метелики"

Ця свіжа літня пісня сповнена почуттів та емоцій, які переносять у світ безмежного тепла, полумʼя пристрасті та метеликів, що починають пурхати в животі.

За словами співачки, цей трек дає можливість поринути у власний Всесвіт і знайти безпечний простір всередині себе у цей складний час.

DREVO - "Шкереберть"

Пісня про те що, байдуже, який сьогодні день. Усе шкереберть? Значить так треба - йдемо далі!

SPOKUSY - "Меланхолія"

Ця пісня - це уособлення ніжного смутку, і переосмислення того, що на перший погляд здається деструктивним торканням. Усвідомлення, що меланхолія неминуче накриватиме знову і знову, все частіше і частіше, поглинаючи останній контроль над емоціями - дарує можливість звернути увагу на прихований оптимізм і відкритість до прийняття цього стану.

Tom Soda - "Щасливі люди"

Цією піснею артист хоче підтримати українців, “які у темні часи знаходять своє щастя завдяки світлу та любові у своїх серцях”. Навіть попри суспільний тиск.

Також пропонуємо насолодитися ще й такими потужними піснями.

Schmalgauzen - "Порцелянові очі"

хейтспіч - "Наш дім горить"

SadSvit - "Той хто пісню грав”

Лея - "Течія"

Lipatova - "Сум'яття"