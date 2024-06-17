"Той день". Океан Ельзи выступят в Киеве: где и когда состоится большой концерт

Мегапопулярная группа Океан Ельзи во главе со Святославом Вакарчуком даст большой сольный концерт в Киеве по случаю 30-летнего юбилея.

РБК-Украина рассказывает, когда и где именно состоится шоу, где и за сколько можно купить билеты и какие песни будут исполнены.

Где и когда состоится концерт "Океан Ельзи. 30 років - Той день!"

Первое крупное выступление ОЕ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину состоится 12 октября в 18:00 в столичном Дворце спорта.

И хотя предыдущие концерты "океанов" проходили на стадионах (в том числе - на НСК "Олимпийский"), однако в этом году локация изменена "по очевидным причинам".

Дата же выбрана не случайно. Ведь именно она считается официальным днем рождения группы.

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Однако музыканты подчеркивают: это не будет празднование, потому что "все они будут потом, после Победы".

"Это тот день, когда чувствуешь своих рядом. Снова", - добавляют Вакарчук и Ко.

По словам артистов, "это будет особый концерт".

"Это "Той день", когда мы встретимся, чтобы быть вместе. Чтобы вспомнить самое дорогое и загадать самое важное. Чтобы благодарить и помогать тем, благодаря кому мы есть сейчас и будем завтра. Чтобы жить, работать и приближать наш общий именно "Той день" вместе", - говорят в ОЕ.

Как попасть на концерт

Старт продаж билетов на шоу начнется 24 июня в 14:00. Их можно будет приобрести на сайте Concert.ua по ссылке. Их стоимость будет стартовать от 549 грн.

Кроме того, будут действительны билеты, которые зрители приобрели на концерты стадионного тура ОЕ, который должен был состояться в 2022 году. Однако их нужно обменять сейчас на новые.

Как обменять билет на Океан Ельзи

Обмен билетов по категориям происходит в соответствии с вашими билетами.

То есть, если у вас билет в фан-зону 1 - то обменять его можно исключительно на билет в фан-зону 1.

Если билет был в фан-зону 2 или 3 - обменять его можно исключительно на билет в фан-зону 2.

А билеты в секторах стадионов выйдет обменять на билеты в секторы Дворца спорта.

Несмотря на то, что цены на предстоящий концерт более высокие, доплачивать вам не нужно.

Однако количество мест на обмен ограничено из-за вместимости зала. Если вы точно уверены, что в октябре этого года сможете посетить концерт в Киеве, нужно оставить заявку на обмен с 17 июня по 17 июля по ссылке.

После обмена и получения новых (до 1 августа) - старые билеты на событие 2022 года будут аннулированы.

"Если вы не можете и не планируете посетить мероприятие в октябре 2024 года в Киеве и ждете концерта в вашем городе после разрешения на проведение массовых мероприятий на открытых площадках (стадионах), просто храните билеты с 2022 года. Билеты будут действительны на новую дату. Пока их обменивать не нужно", - добавляют в команде ОЕ.

Какие песни будут на концерте

На концерте ОЕ во Дворце спорта прозвучат как новые песни, так и ставшие культовыми треки.

В частности, следует ожидать в исполнении Вакарчука хитов из альбомов "Там, де нас нема", "Янанебібув", "Модель", "Суперсиметрія" и других.

Одним словом: все песни, вызывающие эмоции у миллионов украинцев.

"Кого-то они успокаивали, когда казалось, что музыки уже никогда не будет: когда выезжали из-под обстрелов, когда обустраивались на чужбине - и когда возвращались, потому что хотелось домой. Кого-то закаляли и вдохновляли. Кому эти песни и сегодня дают надежду и передышку, напоминают прошлое, когда было тепло внутри, и дарят надежду в то важное завтра - в которое верим мы все", - говорится в описании концерта.

Когда Океан Ельзи сыграет в других городах Украины

Отметим, что в апреле этого года ОЕ объявили даты стадионного тура на 2025 год. Теперь график выглядит так:

17 мая - Тернополь

24 мая - Ивано-Франковск

28 мая - Черновцы

31 мая - Винница

3 июня - Кропивницкий

Кропивницкий 7 июня - Днепр

14 июня - Харьков

21 июня - Одесса

28 июня - Киев

Кроме того, в планах группы в этом году выпустить 10-й украинский альбом (предыдущий "Без меж" был выпущен еще в 2016 году), и продолжение благотворительного тура Help for Ukraine по странам мира.

Напомним, ранее Вакарчук также анонсировал англоязычный альбом, который станет первым в истории ОЕ.

В марте вышла первая песня из этой пластинки под названием "Voices Are Rising".