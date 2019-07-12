Додатково не потрібно: Комаровський зруйнував міф про загартовування

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав батькам дуже важливу пораду

Доктор Комаровський стверджує, якщо батьки правильно організовують догляд за дитиною, то вона не потребує такої додаткової процедури, як загартовування. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського, якщо дитина достатньо рухається, протягом дня стикається з контрастами температур, контактує з водою, приміщення регулярно провітрюється, дитину не кутають, додатково гартувати її не потрібно.

"Дитина не потребує загартовування, дитина потребує природного, гармонійного способу життя", - стверджує педіатр.

Комаровський зруйнував міф про загартовування (фото: pixabay com)

Також Комаровський пояснив, якщо дитина постійно перебуває в комфортних умовах (не холодно, не жарко, нема руху повітря), її організм втрачає здатність адекватно реагувати на зміну зовнішніх умов.

І коли вона стикається з цими змінами - протяг, дощ, сніг, підвищена або знижена вологість, ці зміни стають небезпечними для здоров'я.

"Для загартовування використовується дозований вплив цими факторами - зниження температури повітря і води, зменшення кількості одягу, перебування в потоці рухомого повітря", - пише педіатр.

Комаровський зруйнував міф про загартовування (фото: pixabay com)

Раніше ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.