Дополнительно не нужно: Комаровский разрушил миф о закаливании

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал родителям очень важный совет

Доктор Комаровский утверждает, что если родители правильно организовывают уход за ребенком, то он не нуждается в такой дополнительной процедуре, как закаливание. Об этом известный педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, если ребенок достаточно двигается, на протяжении дня сталкивается с контрастами температур, контактирует с водой, помещение регулярно проветривается, ребенка не кутают, дополнительно закаливать его не нужно.

"Ребенок не нуждается в закаливании, ребенок нуждается в естественном, гармоничном образе жизни", - утверждает педиатр.

Комаровский разрушил миф о закаливании (фото: pixabay com)

Также Комаровский пояснил, что если ребенок постоянно пребывает в комфортных условиях (не холодно, не жарко, нет движения воздуха), его организм теряет способность адекватно реагировать на изменение внешних условий.

И когда он сталкивается с этими изменениями - сквозняк, дождь, снег, повышенная или пониженная влажность, эти изменения становятся опасными для его здоровья.

"Для закаливания используется дозированное воздействие этими факторами - снижение температуры воздуха и воды, уменьшение количества одежды, пребывание в потоке движущегося воздуха", - пишет педиатр.

Комаровский разрушил миф о закаливании (фото: pixabay com)

Ранее мы писали о том, что Евгений Комаровский высказался о том, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.