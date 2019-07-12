ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Провокуєте самі: доктор Комаровський зруйнував міф про отит (відео)

STYLERПерсони    12.07.2019 - 07:42
Провокуєте самі: доктор Комаровський зруйнував міф про отит (відео)
Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів, як уникнути неприємних проблем з вухами у дітей

Доктор Євген Комаровський розповів, як неправильний догляд за вушними раковинами дитини може викликати виникнення запалення вушної раковини - зовнішній отит. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, сірка, яка утворюється у вусі підтримує в ньому певне середовище. І якщо цю сірку часто вимивати водою, або часто вичищати, і там залишається вата, це може спровокувати виникнення зовнішнього отиту.

Провокуєте самі: доктор Комаровський зруйнував міф про отит (відео)

Комаровський розповів про зв'язкок догляду за вухами з отитом у дітей (фото: icliniq.com)

Також педіатр розповів, що зовнішній отит викликається двома видами бактерій: стафілококом та синьогнійною паличкою. І такі інфекції, як правило, варто лікувати тільки місцевими антибіотиками.

"Головне зрозумійте: чим частіше ви доглядаєте за дитячими вухами, тим більше ризик розвитку зовнішнього отиту. Тобто, як правило, якщо у дитини у вусі щось вскочило, то це не тому, що мама його не любить, а тому що мама любить його дуже сильно", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів про зв'язкок догляду за вухами з отитом у дітей (фото: icliniq.com)

Раніше ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, аби дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.

Є всього два фактори: Комаровський пояснив особливості сну у немовлят Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою
Новини України Євген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся