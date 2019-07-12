Провокуєте самі: доктор Комаровський зруйнував міф про отит (відео)

Євген Комаровський (колаж: РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів, як уникнути неприємних проблем з вухами у дітей

Доктор Євген Комаровський розповів, як неправильний догляд за вушними раковинами дитини може викликати виникнення запалення вушної раковини - зовнішній отит. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, сірка, яка утворюється у вусі підтримує в ньому певне середовище. І якщо цю сірку часто вимивати водою, або часто вичищати, і там залишається вата, це може спровокувати виникнення зовнішнього отиту.

Комаровський розповів про зв'язкок догляду за вухами з отитом у дітей (фото: icliniq.com)

Також педіатр розповів, що зовнішній отит викликається двома видами бактерій: стафілококом та синьогнійною паличкою. І такі інфекції, як правило, варто лікувати тільки місцевими антибіотиками.

"Головне зрозумійте: чим частіше ви доглядаєте за дитячими вухами, тим більше ризик розвитку зовнішнього отиту. Тобто, як правило, якщо у дитини у вусі щось вскочило, то це не тому, що мама його не любить, а тому що мама любить його дуже сильно", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів про зв'язкок догляду за вухами з отитом у дітей (фото: icliniq.com)

Раніше ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, аби дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.