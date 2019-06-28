Дефіцит уваги: Комаровський розповів про важливий мікроелемент для дітей

Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Євген Комаровський пояснив, чому дитині потрібно додатково приймати препарати йоду

Доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

За словами Євгена Комаровського дефіцит йоду у дітей зустрічається досить часто. А нестача важливого мікроелементу знижує інтелект дітей.

У дошкільників це проявляється низькою пізнавальною активністю, а школярі через нестачу йоду страждають від дефіциту уваги, поганої пам'яті і підвищеної стомлюваності.

Комаровський розповів про дефіцит йоду у дітей (фото: unsplash.com)⠀

За словами педіатра дітям препарати йоду необхідно давати для:

повноцінного формування інтелекту;

стабілізації емоційного фону;

поліпшення пам'яті та уваги;⠀

підвищення стресостійкості;

поліпшення обміну речовин і т. д.

Комаровський розповів про дефіцит йоду у дітей (фото: unsplash.com)⠀

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.