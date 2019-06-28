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Ці методи небезпечні: Комаровський розповів що робити, якщо дитина не хоче їсти

STYLERПерсони    28.06.2019 - 22:13
Ці методи небезпечні: Комаровський розповів що робити, якщо дитина не хоче їсти
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський порадив батькам набратися терпіння

Доктор Комаровський розповів, що робити, якщо однорічна дитина відмовляється самостійно їсти. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки дівчинки, яка народилася недоношеною, звернулися до Євгена Комаровського з хвилюючою їх проблемою. Дитина народилася на 29 тижні вагітності і маля виходжували фахівці протягом трьох місяців. Зараз дитині вже рік, є перші зуби, але дівчинка продовжує вперто відмовлятися від їжі.

Прикорм дитині почали давати з чотирьох місяців, спершу вона пробувала їсти, але потім і зовсім відмовилася. Зараз дівчинка може з'їсти за день лише один банан, при цьому молоко, як з грудей, так і з пляшечки, вона їсть не особливо охоче. Батьки вдалися до радикальних заходів - годують через зонд грудним молоком.

Ці методи небезпечні: Комаровський розповів що робити, якщо дитина не хоче їсти

Комаровський розповів, що робити, коли дитина погано їсть (фото: pxhere.com)

При цьому мама дівчинки розповідає, що дитині давали голодувати, сподіваючись на те, що у неї з'явиться апетит. Але і це не допомагало - дитина ставала неспокійною і так і засинала голодною.

За словами доктора Комаровського причиною подібної проблеми є незрілість нервової системи дитини і "центру апетиту". Педіатр каже, що такі педагогічні методи, як голодування, в даному випадку не працюють, більше того - вони небезпечні.

Доктор радить набратися терпіння і чекати, поки маля дозріє. А тим часом варто їй пропонувати їжу, експериментуючи з консистенцією, кольором, смаком, оформленням та подачею.

Ці методи небезпечні: Комаровський розповів що робити, якщо дитина не хоче їсти

Комаровський розповів, що робити, коли дитина погано їсть (фото: pxhere.com)

"Звертайте увагу на час доби, обставини - коли і до якої їжі дитина проявляє інтерес. У всякому разі, перед тим як скористатися зондом, спробувати обійтися все ж без нього: зробити так, щоб частина їжі потрапила на язик, залишилася в роті і т. д." - радить Комаровський.

Наостанок педіатр підкреслив, що в цій ситуації головними є час і терпіння.

Раніше ми писали про те, що педіатр зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливу пораду щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

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