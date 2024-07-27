Дочь Фреймут показала могилу Фарион и обратилась к языковеду (фото)
Старшая дочь ведущей Ольги Фреймут, Злата Митчелл, которая недавно неожиданно вернлась в Украину, сейчас находится во Львове. И теперь она появилась на Лычаковском кладбище, она пришла на могилу языковеда Ирины Фарион.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Златы.
Так, дочь Фреймут показала, как выглядит могила Фарион. Все вокруг нее покрыто цветами и лампадками. Также там стоит фото языковеда.
А в рамке у фотографии Фарион лежит надпись: "Мова - це зброя".
Митчелл обратилась к языковеду и оставила несколько слов. Их она дополнила двумя эмодзи - флагом Украины и красным сердцем.
"Дякуємо Вам!" - написала Злата.
Дочь Фреймут показала могилу Фарион (скриншот)
К слову, недавно мать Златы спровоцировала в сети нешуточные споры. Фреймут высказалась об убийстве Фарион и написала о ней "некролог".
"Она боролась за язык. Не всегда деликатно, не всегда удачно... Но так искренне. Как никто из нас. Давайте говорить на украинском языке", - отмечала ведущая.
Фреймут и Фарион (коллаж: РБК-Украина)
После того как пользователи начали критиковать слова Фреймут, а также спорить между собой по поводу самой Фарион, ведущей пришлось вмешаться.
"Люди могут пробовать иметь свой голос - за это в цивилизованном мире не убивают, за это могут осудить, вступить в дискуссию, но точно не убивать. Меня тоже возмутила позиция Ирины относительно наших военных. Ужасала ее импульсивность", - признавала она.
Что известно об убийстве Фарион
Напомним, 19 июля неизвестный выстрелил в Фарион. Языковеда госпитализировали, но она получил серьезное ранение. Врачи не сумели ее спасти. Впоследствии Фарион умерла.
Подозреваемый в убийстве языковеда задержан в Днепре. 18-летнему парню уже избрали меру пресечения.
Ранее мы уже рассказывали, что Соловий со сцены вспомнила о Фарион.
Кроме того, недавно известный комик эмоционально высказался о языковом вопросе после смерти Фарион.