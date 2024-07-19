Фарион умерла в больнице

Ирина Фарион сегодня, 19 июля, скончалась в больнице. Общественный деятель и экс-нардеп находились в медучреждении с ранениями в тяжелом состоянии после покушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и главу Львовской ОВА Максима Козицкого .

"Очень досадно, но, несмотря на все усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось", - отметил чиновник.

Он также выразил искренние соболезнования родным, близким и ученикам Фарион.

"Поиски напавшего еще продолжаются", - добавил Козицкий.

Информацию о смерти Фарион в больнице подтвердил мэр Львова. Он также отметил, что медики "сделали все возможное, но ранение было несовместимо с жизнью".

"Громада Львова выражает искренние соболезнования семье и всем, кто ее знал и любил. Это очень страшно и ужасно", - говорится в заявлении мэра в Telegram.

Садовый также выразил благодарность правоохранительным органам, "активно работающим" над поиском и задержанием подозреваемого в покушении.

"Заказчик также должен быть известен и нести полную ответственность", - подчеркнул он.

Реакция на гибель Фарион

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram отреагировал на гибель Фарион после покушения. Он расценил ее убийство как "провокацию и вызов".

"Насилие - не методы борьбы с оппонентами и мыслящими иначе. Убийство Ирины Фарион - это провокация и вызов. Правоохранительной системе, демократии и стабильности в стране. И должно быть расследовано оперативно и открыто для общественности", - отметил столичный мэр.

Покушение на Фарион

Напомним, вечером 19 июня стало известно, что в Фарион стрелял неизвестный, когда она находилась возле своего дома во Львове. Она получила ранение в область головы.

Добавим, что на покушение отреагировал президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что об инциденте и поисках нападающего уже докладывают министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель СБУ Василий Малюк.

Так, полиция в настоящее время занимается розыском нападавшего. Более детально о покушении - в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, кто такая Ирина Фарион, и о ее жизненном пути от коммунистки 80-х до националистки и борца за украинский язык.