Донька Фреймут показала могилу Фаріон та звернулася до мовознавиці (фото)

Старша донька ведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, яка нещодавно несподівано повернулася до України, нині перебуває у Львові. І нині вона з'явилася на Личаківському кладовищі, вона прийшла на могилу мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Злати.

Так, донька Фреймут показала, як виглядає могила Фаріон. Усе навколо неї вкрито квітами та лампадками. Також там стоїть фото мовознавиці.

А у рамці біля світлини Фаріон лежить напис: "Мова - це зброя".

Мітчелл звернулася до мовознавиці та залишила декілька слів. Їх вона доповнила двома емодзі - прапором України та червоним серцем.

"Дякуємо Вам!" - написала Злата.

Донька Фреймут показала могилу Фаріон (скріншот)

До слова, нещодавно матір Злати спровокувала у мережі неабиякі суперечки. Фреймут висловилася про вбивство Фаріон та написала про неї "некролог".

"Вона боролася за мову. Не завжди делікатно, не завжди вдало... Але так щиро. Як ніхто з нас. Розмовляймо українською", - зазначала ведуча.

Фреймут та Фаріон (колаж: РБК-Україна)

Після того як юзери почали критикувати слова Фреймут, а також сперечатися між собою щодо самої Фаріон, ведучій довелося втрутитися.

"Люди можуть пробувати мати свій голос - за це у цивілізованому світі не вбивають, за це можуть засудити, вступити в дискусію, але точно не вбивати. Мене теж обурила позиція пані Ірини щодо наших військових. Жахала її імпульсивність", - визнавала вона.

Що відомо про вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня невідомий вистрілив у Фаріон. Мовознавицю госпіталізували, але вона отримала серйозне поранення. Лікарі не зуміли її врятувати. Згодом Фаріон померла.

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці затримали в Дніпрі. 18-річному хлопцю вже обрали запобіжний захід.