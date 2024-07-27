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Донька Фреймут показала могилу Фаріон та звернулася до мовознавиці (фото)

Субота 27 липня 2024 21:19
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Донька Фреймут показала могилу Фаріон та звернулася до мовознавиці (фото) Донька Ольги Фреймут (фото: instagram.com/zlata_mitchell)
Автор: Поліна Іваненко

Старша донька ведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, яка нещодавно несподівано повернулася до України, нині перебуває у Львові. І нині вона з'явилася на Личаківському кладовищі, вона прийшла на могилу мовознавиці Ірини Фаріон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram Злати.

Так, донька Фреймут показала, як виглядає могила Фаріон. Усе навколо неї вкрито квітами та лампадками. Також там стоїть фото мовознавиці.

А у рамці біля світлини Фаріон лежить напис: "Мова - це зброя".

Мітчелл звернулася до мовознавиці та залишила декілька слів. Їх вона доповнила двома емодзі - прапором України та червоним серцем.

"Дякуємо Вам!" - написала Злата.

Донька Фреймут показала могилу Фаріон та звернулася до мовознавиці (фото)

Донька Фреймут показала могилу Фаріон (скріншот)

До слова, нещодавно матір Злати спровокувала у мережі неабиякі суперечки. Фреймут висловилася про вбивство Фаріон та написала про неї "некролог".

"Вона боролася за мову. Не завжди делікатно, не завжди вдало... Але так щиро. Як ніхто з нас. Розмовляймо українською", - зазначала ведуча.

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Фреймут та Фаріон (колаж: РБК-Україна)

Після того як юзери почали критикувати слова Фреймут, а також сперечатися між собою щодо самої Фаріон, ведучій довелося втрутитися.

"Люди можуть пробувати мати свій голос - за це у цивілізованому світі не вбивають, за це можуть засудити, вступити в дискусію, але точно не вбивати. Мене теж обурила позиція пані Ірини щодо наших військових. Жахала її імпульсивність", - визнавала вона.

Що відомо про вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня невідомий вистрілив у Фаріон. Мовознавицю госпіталізували, але вона отримала серйозне поранення. Лікарі не зуміли її врятувати. Згодом Фаріон померла.

Підозрюваного у вбивстві мовознавиці затримали в Дніпрі. 18-річному хлопцю вже обрали запобіжний захід.

Раніше ми вже розповідали, що Соловій зі сцени згадала про Фаріон.

Окрім цього, нещодавно відомий комік емоційно висловився про мовне питання після смерті Фаріон.

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Ірина Фаріон Ольга Фреймут Зірки шоу-бізнесу
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