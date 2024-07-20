Известный комик эмоционально высказался о языковом вопросе после смерти Фарион: "Пробиваем дно"

19 июля в больнице умерла Ирина Фарион после того, как на нее было совершено покушение и совершен выстрел в голову. Убийство языковеда продолжают обсуждать в сети, в том числе затрагивая и тему языкового вопроса. Об этом также высказался комик Феликс Редька.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram юмориста рассказывает, что он сказал в своем эмоциональном видеообращении.

Феликс обратился к блогерам

Звезда высказался о тех инфлюэнсерах, которые даже после убийства Фарион продолжают разделять общество из-за языка и пишут заявления вроде: "Пока одних за украинский убивают, другие продолжают поддерживать русский".

"Что сейчас делают наши "сознательные" украинские инфлюэнсеры? Вместо того чтобы кричать людям: "Мы уже пробиваем дно, мы убиваем друг друга на улицах! Может ли достаточно хейта и разделения? Такой, не такой, малоросс, бандеровец, по-русски говоришь, по-украински говоришь… Раздуплитесь, у нас общий враг!". Нет, мы лучше напишем: "Пока за украинский убивают, русский поддерживают", - сказал Феликс.

Комик подчеркнул, что обстоятельства в отношении убийцы остаются невыясненными: ни гражданство, ни мотивы, причастна или непричастна к этому РФ.

"А что если Ирину Фарион застрелил украиноязычный человек? Тогда это будет нормальная смерть, ничего страшного? Просто какой-то бытовой конфликт? А если завтра убьют русскоязычного человека, Анну Алхим, например, за ее слова? Это будет нормально? Ничего страшного? М *скворотую убили?" - поинтересовался он.

Редька записал обращение после смерти Фарион (Фото: instagram.com/felix.redka)

Редька эмоционально обратился к звездам соцсетей с просьбой: задать самим себе вопрос: нормально ли вообще, что людей убивают на улицах?

"Как наше общество могло до такого дойти? Как при живом враге, таком как Россия, мы занимаемся тем, что убиваем украинцев внутри? Почему это происходит и связано ли это как-то с вашей информационной политикой?" - подчеркнул юморист.

"Нельзя пользоваться смертью человека для того, чтобы дальше разъединять общество! Вы - лидеры мнений. Одумайтесь. Что вы делаете? Грейте людей, поддерживайте, объединяйте", - также отметил он в подписи к видео.

О ком говорил Редька

В комментариях Анатолий Анатолич поинтересовался, о ком именно говорит Феликс, вспоминая "сознательных" блогеров. На что тот ответил, что отправит ведущему эту информацию в личные, "чтобы не наживать себе врагов".

Ответ Редьки Анатоличу (скриншот)

Что известно о смерти Фарион

Покушение на языковеда было совершено вечером 19 июля. Неизвестный стрелял в женщину, когда она находилась возле своего дома во Львове.

Фарион получила ранение в область головы. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь Ирины.

Ее смерть подтвердили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Ирина Фарион умерла в больнице (Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official)