"Она влюбляла в украинскую идентичность". Христина Соловий со сцены вспомнила об Ирине Фарион
Певица Христина Соловий со сцены ATLAS UNITED высказалась об Ирине Фарион, которая умерла 19 июля после совершенного покушения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на МУЗВАР.
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Так, 20 июля Соловий приняла участие в программе фестиваля ATLAS. Во время своего выступления она сделала мощную речь о трагическом событии, которое произошло накануне - убийство Фарион.
По словам Соловий, Ирина была такой, какой украинцы боятся позволить себе быть.
"Сегодня много упоминаний начиналось со слов: Как бы мы не относились к Ирине Фарион, какой бы ни была Ирина Фарион, но... она была такой, какой мы боимся позволить себе быть", - отметила исполнительница.
"Она любила украинскую идентичность в себе так и влюбляла в нее так, как это мало кто умеет. Уважаем и помним. Ирине Фарион память", - сказала Соловий.
Что известно об убийстве Ирины Фарион
Вечером 19 июля, примерно в 19:30, неизвестный произвел выстрел в Ирину Фарион возле ее дома и скрылся.
Впоследствии Ирину Фарион доставили в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением в голову.
Ирина Фарион (фото: Getty Images)
Наталья Матолинец, руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова, сообщила, что языковеду провели операцию. По ее словам, состояние пациентки критическое: глубокая мозговая кома.
Позже стало известно, что спасти Ирину не удалось. Во Львове объявлена специальная полицейская операция по задержанию преступника - план "Перехват". Поиски продолжаются.