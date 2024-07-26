Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

Задержанному 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, избрали меру пресечения. Суд во Львове принял решение отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога.

Подозреваемый будет находиться под стражей во Львове. Отметим, что адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.

После судебного заседания, общаясь с журналистами, адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда. В ответ на вопрос РБК-Украина адвокат пояснил, что считает решение суда необоснованным.

Убийство Фарион

Напомним, 19 июля 2024 июля во Львове убили языковеда Ирину Фарион. Это произошло в тот момент, когда женщина ждала такси во дворе своего дома. Злоумышленник выстрелил в висок 60-летней женщине. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и провели операцию. Пострадавшая была переведена в реанимацию и находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Но медикам не удалось ее спасти, через некоторое время они констатировали ее смерть. Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище, а тысячи людей пришли попрощаться с языковедом.

Следствие расследует дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Рассматриваются три главные версии: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность и "российский след". Нацполиция объявила в розыск парня, подозреваемого в убийстве Фарион. Из кадров камер видеонаблюдения видно, что у него была яркая одежда и нетипичная походка.

При этом параллельно сетью росСМИ распространили сообщения, что ответственность за убийство взяли на себя российские "национал-социалисты" движения NS/WP. Они обнародовали видео якобы с момента убийства Фарион. Полиция в свою очередь заявила, что проверит ролик и изучит, полезен ли он для следствия.