Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения
Задержанному 18-летнему парню, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, избрали меру пресечения. Суд во Львове принял решение отправить фигуранта под стражу на два месяца без права внесения залога.
Детальнее об этом - в материале РБК-Украина ниже.
Подозреваемый будет находиться под стражей во Львове. Отметим, что адвокат подозреваемого просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, аргументируя это недостаточным количеством доказательств, свидетельствующих о причастности к преступлению. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора.
После судебного заседания, общаясь с журналистами, адвокат подозреваемого Игорь Сулима заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда. В ответ на вопрос РБК-Украина адвокат пояснил, что считает решение суда необоснованным.
Убийство Фарион
Напомним, 19 июля 2024 июля во Львове убили языковеда Ирину Фарион. Это произошло в тот момент, когда женщина ждала такси во дворе своего дома. Злоумышленник выстрелил в висок 60-летней женщине. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и провели операцию. Пострадавшая была переведена в реанимацию и находилась в глубокой мозговой коме и на искусственной вентиляции легких. Но медикам не удалось ее спасти, через некоторое время они констатировали ее смерть. Фарион похоронили 22 июля на Лычаковском кладбище, а тысячи людей пришли попрощаться с языковедом.
Следствие расследует дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УКУ. Рассматриваются три главные версии: личная неприязнь, общественно-политическая деятельность и "российский след". Нацполиция объявила в розыск парня, подозреваемого в убийстве Фарион. Из кадров камер видеонаблюдения видно, что у него была яркая одежда и нетипичная походка.
При этом параллельно сетью росСМИ распространили сообщения, что ответственность за убийство взяли на себя российские "национал-социалисты" движения NS/WP. Они обнародовали видео якобы с момента убийства Фарион. Полиция в свою очередь заявила, что проверит ролик и изучит, полезен ли он для следствия.
Позже, 26 июля, силовикам удалось задержать фигуранта в результате 139 часов тщательных поисков. Речь идет о 18-летнем парне, уроженце Днепра, где он и был задержан. Пока следствие склоняется к мнению, что стрелок - только исполнитель. Также правоохранители рассказали, что во время подготовки к преступлению подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове.
Сегодня же правоохранители вышли с брифингом к представителям СМИ, где раскрыли новые детали преступления. Следствие установило, что пуля была не боевая, поскольку на месте происшествия нашли спортивную гильзу. Правоохранители предполагают, что в Фарион стреляли из переделанного пистолета на расстоянии не более двух метров. Зафиксировано, что преступление готовилось тщательно в течение длительного времени.
Добавим, что санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет. Детальнее об этом деле, что известно о расследовании и мотивах стрелка - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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