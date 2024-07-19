Во Львове стреляли в Ирину Фарион
Во Львове вечером понедельника, 19 июля, неизвестные стреляли в Ирину Фарион. Она госпитализирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича и Нацполицию.
По его данным, Фарион жив, но находится в тяжелом состоянии.
"Стрелки видели соседи, он был в перчатках и оружие было без глушителя", - написал Зинкевич.
Полиция подтверждает покушение на Фарион
В Национальной полиции заявили, что устанавливают обстоятельства покушения на жизнь общественного деятеля во Львове. Однако не уточнили имя пострадавшей.
По информации источников РБК-Украина, речь идет именно об Ирине Фарион.
Инцидент произошел сегодня, 19 июля, около 19.30 на одной из улиц Львова.
По данным полиции, неизвестный произвел выстрел из оружия в сторону 60-летней женщины. Она была госпитализирована с ранением головы. На месте работают следователи, оперативники, руководство полиции Львовской области.
В настоящее время принимаются меры по установлению личности и задержанию стрелка.
Кто такая Ирина Фарион
Ирина Фарион родилась 29 апреля 1964 года во Львове в семье библиотекаря Ярославы Степановны и слесаря Дмитрия Ивановича Фариони.
В 1996 году Фарион защитила кандидатскую диссертацию и получила степень кандидата филологических наук.
С 1991 года и до сих пор она работает преподавателем, доцентом, доктором филологических наук, и профессором кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".
С 2005 года Ирина Фарион является членом ВО "Свобода" и входит в состав политсовета партии. С 2006 года - депутат Львовского облсовета и заместитель председателя комиссии по вопросам образования и науки. В 2012-2014 годах была народным депутатом Украины VII созыва от ВО "Свобода". В 2014 году на внеочередных выборах в Верховную Раду не была переизбрана, заняв 3-е место в своем округе с 16,35% голосов.
15 сентября 2015 года она защитила докторскую диссертацию на тему "Общественный статус староукраинского (руського) языка в XIV-XVII вв.". Ее научный багаж включает семь монографий, пособие, три монографии в соавторстве, а также более 150 научных статей и других работ.
Также Фарион является лауреатом премий имени Олексы Гирныка, Бориса Гринченко, Дмитрия Нитченко и Ивана Огиенко.
Ирина Фарион ранее была замужем за Остапом Семчишиным. Они имеют общую дочь Софию, 1989 года рождения. В настоящее время Фарион разведена.
Скандалы с Фарион
Ранее мы рассказывали, как Ирина Фарион обнародовала личные данные проукраинского студента из Крыма. Также сообщалось, что студенты "Львовской политехники" требуют ее увольнения.
Кроме того, Фарион сделала новое скандальное заявление о воинах Вооруженных сил Украины, говорящих на русском языке.
Подробно о том, чем известна Фарион – читайте в материале РБК-Украина.
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