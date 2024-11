Как сейчас выглядит неизлечимо больной Брюс Уиллис: появились новые фото актера

Фотографии были сделаны, когда Брюс собрался на прогулку и кофе вместе со своим другом. Это происходило в Санта-Монике, Калифорния. На снимках видно, как Брюс сидит на пассажирском сиденье черного автомобиля, смотрит в окно и держится за дверцу машины.

Что касается состояния селебрити, то СМИ ранее сообщали, что на фоне болезни его здоровье ухудшилось.

Bruce Willis was recently seen in rare public appearance in Santa Monica, California, amid his battle with frontotemporal dementia. The 69-year-old actor was accompanied by a friend, enjoying a drive and a coffee stop. pic.twitter.com/494FD6zhaY