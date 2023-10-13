Больше не разговаривает: близкий друг Брюса Уиллиса поделился печальными новостями о состоянии актера

"Крепкий орешек" Брюс Уиллис, столкнувшийся с деменцией лобно-височного отдела головного мозга, потерял свои вербальные способности из-за прогресса этого заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью друга актера для издания Page Six.

Состояние Брюса Уиллиса ухудшается

Сценарист Гленн Гордон Карон поделился информацией о том, что Уиллис больше не способен ни говорить, ни читать.

Во время их последней встречи актер не смог вспомнить своего товарища в течение нескольких минут.

Брюс Уиллис с семьей (фото: instagram.com/brucewillisbw)

"Он не слишком болтлив, раньше он был ярым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-то об этом знал, но сейчас не читает", - поделился сценарист.

К слову, бороться с тяжелым недугом знаменитости помогает его семья: жена Эмма Хеминг и их дочери Мейбл и Эвелин.

Дети от предыдущего брака с актрисой Деми Мур - Румер, Скаут и Таллула - тоже поддерживают мужчину.

Брюс Уиллис из Деми Мур (фото: Getty Images)