ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Больше не разговаривает: близкий друг Брюса Уиллиса поделился печальными новостями о состоянии актера

Пятница 13 октября 2023 16:10
UA EN RU
Больше не разговаривает: близкий друг Брюса Уиллиса поделился печальными новостями о состоянии актера Брюс Уиллис (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

"Крепкий орешек" Брюс Уиллис, столкнувшийся с деменцией лобно-височного отдела головного мозга, потерял свои вербальные способности из-за прогресса этого заболевания.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью друга актера для издания Page Six.

Состояние Брюса Уиллиса ухудшается

Сценарист Гленн Гордон Карон поделился информацией о том, что Уиллис больше не способен ни говорить, ни читать.

Во время их последней встречи актер не смог вспомнить своего товарища в течение нескольких минут.

Больше не разговаривает: близкий друг Брюса Уиллиса поделился печальными новостями о состоянии актера

Брюс Уиллис с семьей (фото: instagram.com/brucewillisbw)

"Он не слишком болтлив, раньше он был ярым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-то об этом знал, но сейчас не читает", - поделился сценарист.

К слову, бороться с тяжелым недугом знаменитости помогает его семья: жена Эмма Хеминг и их дочери Мейбл и Эвелин.

Дети от предыдущего брака с актрисой Деми Мур - Румер, Скаут и Таллула - тоже поддерживают мужчину.

Больше не разговаривает: близкий друг Брюса Уиллиса поделился печальными новостями о состоянии актера

Брюс Уиллис из Деми Мур (фото: Getty Images)

Недавно тяжелобольного Брюса Уиллиса впервые после его диагноза увидели на публике.

Также мы рассказывали, что звезда украинских сериалов сообщила о горе в семье.

Читайте РБК-Украина в Google News
зірки Брюс Уиллис деменция