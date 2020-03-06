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Під Донецьком помітили зникаючого хижака з Червоної книги: рідкісне відео

STYLERТварини    06.03.2020 - 10:02
Під Донецьком помітили зникаючого хижака з Червоної книги: рідкісне відео
Норка європейська з Червоної книги України (Фото: скріншот youtube.com)

Тварина полювала в ландшафтному парку "Клебан-Бик"

У регіональному ландшафтному парку "Клебан-Бик" помітили рідкісну тварину - норку європейську, яких в Україні залишилося всього лише близько 300.

Цей дрібний хижий ссавець занесений до Червоної книги України.

Звір зовні нагадує американську норку за розміром і типом забарвлення, а також схожий на візона.

Рідкісного хижака в парку "Клебан-Бик" у Костянтинівському районі Донецької області вдалося помітити зовсім випадково за допомогою квадрокоптера. Коли дрон пролітав біля водойми, в об'єктив потрапила і норка, яка вийшла на полювання.

Вкрай рідкісні кадри зі звірятком опубліковані в інтернеті.

Як розповіла біолог-дослідник Галина Семенихина, спочатку збиралися спостерігати за лебедями, але тут побачили, як "щось маленьке, коричневе, бігає по кризі". Пізніше з'ясувалося, що це норка європейська - вона уся коричневого кольору, але обидві губи - білого.

Звір пірнав під лід, щоб добути для себе сніданок. Норка живиться рибою і комахами, дрібними гризунами, жабами та ящірками. Зазвичай веде нічний спосіб життя, і те, що вдалося за допомогою дрона помітити тварину вдень, дослідники вважають великою удачею.

Семенихина зазначила, що норки проживають у водно-болотних угіддях, і ось ця знайшла для себе чудове місце біля водойми, де багато заростей очерету і "хороша харчова база". Тварини активно полюють, самі майструють собі нірки чи заселяються в чужі - покинуті.

Відео: Під Донецьком в ланшафтном парку помітили норку європейську з Червоної книги

Працівники парку норку не підгодовують і тільки спостерігають, щоб не втручатися в дику природу і не порушувати екосистему.

Норки європейські зазвичай народжують до 17 маленьких (вагою 5-7 г) голих і сліпих малят, які в перші місяці життя живуть тільки за рахунок материнського тепла.

Раніше вид був поширений по всій Європі, але зараз зник на більшій частині свого ареалу.

Відео: Норка європейська вважається рідкісною твариною - в Україні їх залишилося лише близько 300

Раніше ми писали про те, що до села під Сумами прилетів гігантський хижий птах із розмахом крил два метри. Здивовані жителі спільно змогли зловити велетня. Незабаром орнітологи впізнали в птиці сипа білоголового, занесеного в Червону книгу.

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