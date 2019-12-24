Прилетіли з тундри: під Одесою виявили рідкісних птахів (відео)

В Одеську область прилетіли унікальні лебеді (Колаж РБК-Україна)

В Одеську область прилетіли лебеді, які внесені в Червону книгу

В заповідник "Тузлівські лимани" в Одеській області прилетіли 80 червонокнижних лебедів з тундри. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook співробітник заповідника Іван Русев.

Він пояснив, що малі лебеді або тундрові лебеді (Cygnus bewickii) – це дуже рідкісні для України птиці і вони занесені в Червону книгу. Їх середовище проживання – це тундра, і частіше за все їх можна зустріти на територіях від півночі Фенноскандії до дельти Колими, а також на західних островах Льодовитого океану.

А от зимувати ці лебеді прилітають в Українське Причорномор'я. Як зазначив Русев, на даний момент в заповіднику влаштувалося 80 осіб.

"Від нас відлітають в тундру на початку березня. Гніздовий біотоп малого лебедя – заболочені і трав'янисті низини тундри, що переміщаються з численними відкритими, різних розмірів озерами. Річкові долини, багаті старицями і протоками. На гніздування прилітають вже сформованими парами. У нашому парку, крім тундрового рідкісного лебедя, живе зараз ще Лебідь кликун (тільки на зимовище, як і тундровий), і лебідь шипун (самий звичайний вид, живе у нацпарку цілий рік)", - розповів співробітник заповідника і розмістив на своїй сторінці відео з рідкісними птахами.

В Одеську область з тундри прилетіли на зимівлю лебеді, які занесені в Червону книгу