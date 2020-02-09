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Чорнобильська зона 2020: на фото потрапили унікальні тварини

STYLERЖиття    09.02.2020 - 17:54
Чорнобильська зона 2020: на фото потрапили унікальні тварини
З'явилися нові тварин в Чорнобильській зоні (колаж)

Чорнобильська зона відчуження дала притулок багатьом тваринам, після того, як цю місцевість покинула людина

У Чорнобильській зоні відчуження помітили унікальних птахів, які залишилися на території нашої країни лише у двох географічних регіонах. Новими знімками порадували фотографи "Чорнобильського радіаційно-екологічного Біосферного заповідника".

Самки тетерука безстрашно позували камерам. Працівникам заповідника вдалося сфотографувати кілька дорослих птахів на прогулянці, а також на деревах.

Варто відзначити, що самці тетерука, які відрізняються більшим розміром і дуже яскравим оперенням, в кадр не потрапили.

"Тетеруки. Дівчатка на прогулянці", - підписані яскраві знімки

Чорнобильська зона 2020: на фото потрапили унікальні твариниЧорнобильська зона 2020: на фото потрапили унікальні твариниЧорнобильська зона 2020: на фото потрапили унікальні тварини

В Чорнобильській зоні сфотографували тетеруків (фото: Євген Воробйов, facebook.com/zapovidnyk2018)

Птахи досить великі, маса самців у середньому 1,2-1,4 кг (зрідка до 1,7 кг), самок - менше 1 кг (іноді до 1,3 кг). Довжина тіла досягає 60 см.

Зазначимо, що тетеруки, хоча і не занесені в "Червону книгу", в Україні зустрічаються лише у двох регіонах.

На початку XIX століття тетеруки зустрічалися по всій Україні, але через невгамовні апетити мисливців їх винищили на більшій частині території країни. Тепер цього птаха можна зустріти лише на Поліссі, іноді в Карпатах.

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