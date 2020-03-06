Под Донецком заметили исчезающего хищника из Красной книги: редкое видео

Норка европейская из Красной книги Украины (Фото: скриншот youtube.com)

Животное охотилось в ландшафтном парке "Клебан-Бык"

В региональном ландшафтном парке "Клебан-Бык" заметили редкое животное - норку европейскую, которых в Украине осталось всего только около 300.

Это мелкое хищное млекопитающее занесено в Красную книгу Украины.

Зверек внешне напоминает американскую норку по размеру и типу окраски, а также схож с визоном.

Редкого хищника в парке "Клебан-Бык" в Константиновском районе Донецкой области удалось заметить совершенно случайно при помощи квадрокоптера. Когда дрон пролетал возле водоема, в объектив попала и норка, которая вышла на охоту.

Крайне редкие кадры со зверьком опубликованы в интернете.

Как рассказала биолог-исследователь Галина Семенихина, изначально собирались наблюдать за лебедями, но тут увидели, как "что-то маленькое, коричневое, бегает по льду". Позже выяснилось, что это норка европейская - она вся коричневого цвета, но обе губы - белого.

Зверек нырял под лед, чтобы добыть для себя завтрак. Норка питается рыбой и насекомыми, мелкими грызунами, лягушками и ящерицами. Обычно ведет ночной образ жизни, и то, что удалось при помощи дрона заметить животное днем, исследователи считают большой удачей.

Семенихина отметила, что норки обитают в водно-болотных угодьях, и эта нашла для себя отличное место у водоема, где много зарослей камыша и "хорошая пищевая база". Зверьки активно охотятся, сами мастерят себе норки или заселяются в чужие - покинутые.

Видео: Под Донецком в ланшафтном парке заметили норку европейскую из Красной книги

Работники парка норку не подкармливают и только наблюдают - чтобы не вмешиваться в дикую природу и не нарушать экосистему.

Норки европейские обычно рожают до 17 маленьких (весом 5-7 г) голых и слепых малышей, которые в первые месяцы жизни живут только за счет материнского тепла.

Ранее вид был распространен по всей Европе, но сейчас исчез на большей части своего ареала.

Видео: Норка европейская считается редким животным - в Украине их осталось только около 300

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