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Всі в паніці: жителі Золотого розповіли про наступ бойовиків

STYLERЖиття    18.02.2020 - 16:43
Всі в паніці: жителі Золотого розповіли про наступ бойовиків
Обстріл на Донбасі 18 лютого (Колаж РБК-Україна)

Жителі обстріляних територій на Донбасі розповіли деталі

Окупанти обстріляли позиції ВСУ на Донбасі рано вранці у вівторок, 18 лютого. Сильне загострення відбулося біля населених пунктів Новотошківське, Орєхове, Кримське, Хутір Вольний, Золоте. Загинув один захисник України та ще три бійці отримали поранення. Як повідомили місцеві жителі, вони в паніці через обстріли, але нікуди виїжджати не збираються.

Світлана Печеная з міста Золоте Луганської області повідомила у коментарі для видання "НВ", що стрілянина почалася близько шостої години ранку.

"Зараз відбуваються сильні обстріли територій міста Золоте, селища Новодружковка. З того боку почали стріляти десь о пів на шосту ранку. Так відбувалося десь протягом години, після чого наші почали відповідати", - розповіла місцева мешканка.

Вона додала, що інтенсивність обстрілів знизилася, але повністю не припинилася. Жителі в паніці, що їх будуть захоплювати.

"Всі в паніці, що це наступ, що наші території будуть захоплювати. Виїжджати з міста ніхто не збирається. Куди виїжджати?" – додала Печеная.

Крім того, вона зізналася, що обстріли після розведення військ йдуть практично кожен день.

"Такого тривалого стрільбища, як сьогодні, вже давно не було. Однак після розведення військ обстріли у нас йдуть практично кожен день", - повідомила вона.

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