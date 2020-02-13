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На Донбасі знищили чергового "їхтамнета": у мережу потрапило фото

STYLERЖиття    13.02.2020 - 11:27
На Донбасі знищили чергового "їхтамнета": у мережу потрапило фото
На Донбасі знищили терориста (Колаж РБК-Україна)

Російський найманець з Москви був знищений в результаті артобстрілу

На сході України знищили чергового терориста, який приїхав на Донбас з Росії вступив в злочинні угруповання. За попередніми даними, російський найманий військовий з Москви був знищений під час артобстрілу в районі Бахмутки.

Як повідомляє український патріот і блогер Necro Mancer, недалеко від Золотого був знищений військовий другого армійського корпусу ЗС РФ Федоричєв Олександр Валерійович, який був внесений в базу даних сайту "Миротворець".

"Федоричєв Олександр Валерійович. 15-ий батальйон територіальної оборони другого армійського корпусу ЗС РФ (входить до складу 6-го полку імені Платова "ЛНР"). Народився 01/02/1986. Місце проживання – Москва, Прохолодний (Кабардино-Балкарія). Загинув 07/02/2020 в районі Золоте-5 (Бахмутка) імовірно в результаті артобстрілу", - йдеться в повідомленні Necro Mancer.

На Донбасі знищили чергового &quot;їхтамнета&quot;: у мережу потрапило фото

На Донбасі знищили пособника терористів

Він додав, що інформація про смерть пособника терористів з'явилася в повідомленнях так званих ЗМІ "ЛНР". Крім того, дані про Федоричєва є в базі "Миротворця" – там він вказаний як член незаконних військових формувань "ЛНР", який був знищений 7 лютого 2020 року. Місце проживання Федоричєва – Кабардино-Балкарія, місто Прохолодний, однак на його сторінках у соціальних мережах він вказав містом проживання Москву.

На Донбасі знищили чергового &quot;їхтамнета&quot;: у мережу потрапило фотоНа Донбасі знищили російського найманця з Москви

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