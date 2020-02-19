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У Луганській області затримали російського найманця

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 15:06
У Луганській області затримали російського найманця
Фото: затримання бойовика (facebook.com/pressjfo.news)

Затриманий був доставлений в Біловодський відділ Нацполіції

У вівторок, 19 лютого, в Луганській області поліція затримала бойовика окупаційних сил Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООСу Facebook.

Як повідомляється, зловмисник намагався проїхати через блокпост поблизу селища Городище.

"В пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року числився, як особа, причетна до незаконних збройних формувань та підлягає затриманню", - йдеться в повідомленні.

Затриманий бойовик був доставлений в Біловодський відділ Нацполіції.

Згідно до ст. 260 Кримінального кодексу України, бойовика загрожує позбавлення волі на строк від двох до 15 років.

Нагадаємо, 13 лютого українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ" затримали на Донбасі представника російсько-окупаційних військ.

Крім того, контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика "ДНР", який 6 років переховувався від слідства і знаходився в міжнародному розшуку. Бойовик проходив службу в так званої "слов'янської бригади народної міліції ДНР".

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