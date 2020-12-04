Міжнародна банда виготовляла і продавала зброю в Україні, її викрили

Фото: вилучену зброю (npu.gov.ua)

Поліція припинила діяльність міжнародного угруповання з виготовлення та продажу саморобної зброї. За півроку вони продали понад 100 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє Національна поліція.

За версією слідства, угруповання складалося з чотирьох жителів Дніпропетровської та Київської областей. Організатором банди був 42-річний житель Каменського, який виїхав за кордон і звідти керував угрупованням. Ще один член угрупування займався закупівлею стартових пістолетів, а також контрабандою зброї із зони бойових дій на Донбасі, решта - переробляли і збували зброю через інтернет.

У ході обшуків в одній із адміністративних будівель у Києві виявили обладнання для виготовлення та переробки зброї. Також за місцем проживання фігурантів правоохоронці вилучили понад 100 одиниць переробленої зброї, 70 ножів, 500 патронів, порох, спеціальне обладнання та інші докази. З'ясувалося, що всі фігуранти вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

Також були встановлені покупці зброї з різних міст України. У них теж проводять обшуки і вилучають куплений товар.

Слідство йде за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Раніше повідомлялося, що біля Запоріжжя знайшли схованку з артилерійними мінами калібру 120 міліметрів. Арсенал був розміщений в лісосмузі.

СБУ виявила збройову схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ній знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

Крім цього, в Києві блокували діяльність цеху, в якому незаконно виробляли набої для вогнепальної зброї. При обшуках виявили матеріали для виробництва та готові патрони.