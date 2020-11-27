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У Києві блокували незаконне виробництво патронів для зброї

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 16:09
У Києві блокували незаконне виробництво патронів для зброї
Фото: цех з незаконного виробництва патронів для зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Києві блокували діяльність цеху, в якому незаконно виробляли набої для вогнепальної зброї. При обшуках виявили матеріали для виробництва та готові патрони.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, нелегальний бізнес організували двоє киян. Вони орендували цех на території одного зі столичних підприємств. На ньому вони встановили обладнання, а також зберігали речовини для виготовлення патронів і готову продукцію. Клієнтів зловмисники підшукували на спеціалізованих інтернет ресурсах та сторінках в соцмережах, а замовлення відправляли поштою.

Щодня виготовляли до 10 тисяч патронів і маркували продукцію власним "брендом".

Під час обшуків було вилучено 137 кілограмів пороху, 20 тисяч готових набоїв, 131 ємність з кулями, 50 тисяч капсулів, дві рушниці, документацію і ноутбук з клієнтською базою. В цеху виявлено дев'ять верстатів для повного циклу виробництва патронів, електричну плавильну піч та інше обладнання.

Слідство триває за ч.1 статті 263-1 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, переробка або ремонт вогнепальної зброї). Санкція статті - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, сьогодні у Луцьку затримали чоловіка, який зберігав удома арсенал зброї. Серед знайденого були гранати, пістолети і різні комплектуючі.

У четвер повідомлялося, що СБУ виявила збройовий схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ньому знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

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