Дональд Трамп купил новую Tesla у Илона Маска

Ранее Дональд Трамп на своей платформе Truth Social выступил в защиту Илона Маска и сказал, что тот "рискует всем", чтобы помочь США и выполняет фантастическую работу.

И пообещал, что купит новую Tesla, чтобы "выразить уверенность и поддержку Илону Маску, поистине великому американцу".

В сети Х появилось видео, где Дональд Трамп действительно покупает новенькую Tesla у Илона Маска и благодарит его.

"Во-первых, это отличный продукт - лучше его и быть не может. А во-вторых, потому что Илон Маск посвятил этому свою энергию и свою жизнь, и я считаю, что с ним обошлись несправедливо", - заявил американский президент.

Дональд Трамп выбрал автомобиль Tesla Models S красного цвета. Он сразу проверил машину и сел за руль.

"Как думаете, Байден сможет сесть в эту машину? Я так не думаю", - прокомментировал президент США.

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