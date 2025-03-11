Взрыв космического корабля SpaceX Илона Маска попал на видео пассажирки самолета

Девушка, которая летела в самолете вместе со своим парнем из Доминиканской Республики в США, сняла на видео взрыв космического корабля SpaceX Starship Flight 8, который принадлежит миллиардеру Илону Маску. Видео стало вирусным в сети и большинство комментаторов высказались именно о Маске.

Что было в том видео и почему Маск снова разозлил американцев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Марии Девенпорт в TikTok.

Неудачный полет и взрыв ракеты

Мария Девенпорт и ее парень Дэйн летели рейсом авиакомпании Frontier Airlines из Пунта-Каны в Доминиканской Республике в международный аэропорт О'Хара в Чикаго. Однако добраться до точки назначения пара не смогла - из-за провала миссии Илона Маска самолет в целях безопасности вернулся в аэропорт Пунта-Каны.

"Представьте, что через полтора часа после вылета из Пунта-Каны пилоту приходится, потому что взорвалась ракета Илона, а вы были к этому слишком близко", - отметила Мария Девенпорт.

Она разместила в своем канале TikTok видео, на которое успела из иллюминатора самолета снять взрыв Starship Flight 8. К видео девушка добавила мелодию Fireball от Pitbull.

Стоит добавить, что обломки от взрыва космического корабля Space X привели к перебоям в расписании авиатранспорта, часть рейсов вынуждены были перенаправить, а часть - остановилась в аэропортах Флориды. К счастью, пострадавших из-за инцидента с ракетой, нет.

Видео со взрывом вызвало ажиотаж в сети, а еще - в адрес Маска посыпались оскорбительные комментарии.

Он буквально всем разрушает все

Ему должны грозить штрафы за загрязнение окружающей среды и уничтожение

На данный момент Илон Маск - просто вирус для планеты

Я бы подал на него в суд за мошенничество и расточительство

Все эти тяжелые металлы в атмосфере будут продолжать наносить вред в течение всей жизни

И теперь весь этот мусор падает в океан, где он его оставит и позволит ему разрушить экосистему океана

Илон является причиной того, что никто не может иметь приятных вещей

Почему богатым людям позволено разрушать нашу планету?

Он сказал, что собирается снова сделать полеты безопасными. Нет, спасибо.

Его слишком много! Илон, мы устали!

Что известно о взрыве космического корабля

Для компании SpaceX это был уже восьмой испытательный полет, и закончился он почти так же, как и предыдущий - взрывом и падением большого количества обломков.

Запуск космического корабля состоялся в пятницу, 7 марта, с космодрома компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. В космос была запущена самая большая и самая мощная ракета в мире Starship. Но 122-метровая гигантская ракета имела судьбу, как и у предыдущих - взрыв и куча обломков.

Это ракета, которая состоит из двух отделов и предназначена для доставки людей и грузов на Луну и Марс. Испытания идут с 2023 года.

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