Дональд Трамп купив нову Tesla у Ілона Маска

Раніше Дональд Трамп на своїй платформі Truth Social виступив на захист Ілона Маска і сказав, що той "ризикує всім", щоб допомогти США і виконує фантастичну роботу.

І пообіцяв, що купить нову Tesla, щоб "висловити впевненість і підтримку Ілону Маску, воістину великому американцеві".

У мережі Х з'явилося відео, де Дональд Трамп дійсно купує новеньку Tesla в Ілона Маска і дякує йому.

"По-перше, це відмінний продукт - краще його й бути не може. А по-друге, тому що Ілон Маск присвятив цьому свою енергію і своє життя, і я вважаю, що з ним обійшлися несправедливо", - заявив американський президент.

Дональд Трамп обрав автомобіль Tesla Models S червоного кольору. Він одразу перевірив машину і сів за кермо.

"Як видумаєте, Байден зможе сісти в цю машину? Я так не думаю", - прокоментував президент США.

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