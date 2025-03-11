Конфликт вокруг Starlink и атака на Х. Как Илон Маск попадает в скандалы из-за заявлений об Украине

Илон Маск известен своим неоднозначным отношением к Украине. Его заявления во время войны вызвали не один громкий скандал. На днях американский миллиардер высказался об отключении Starlink для ВСУ и обвинил украинцев в атаке на его соцсеть Х.

РБК-Украина в материале ниже собрало скандальные заявления Маска об Украине и войне.

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Скандал вокруг отключения Starlink

На фоне приостановки военной помощи Украине от США в сети и СМИ начали активно обсуждать, что следующим шагом может стать отключение на фронте спутникового интернета Starlink.

Илон Маск, как владелец компании SpaceX (проектом которой является система Starlink), опроверг данную информацию, но сначала поссорился с польским министром Радославом Сикорским. В споре также принял участие госсекретарь США Марк Рубио.

Скандал начался с того, что 9 марта Маск в соцсети Х написал, что его система Starlink является "костяком украинской армии", и он "буквально вызвал Путина на физическое сражение один на один над Украиной".

"Вся их линия фронта развалится, если я ее выключу. От чего меня тошнит - это годы резни в тупике, в которой Украина неизбежно проигрывает. Каждый, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась", - заявил американский предприниматель.

На сообщение Маска в Х отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он напомнил, что спутниковые системы для Украины оплачивает министерство цифровизации Польши и тратит на это около 50 млн долларов в год.

"Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, нам придется искать других", - подчеркнул Сикорский.

К дискуссии в соцсети присоединился госсекретарь США Марко Рубио, отметив, что Сикорский "просто придумывает" и никто не угрожал отключить Украину от Starlink.

"И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно проиграла бы эту войну и россияне сейчас были бы на границе с Польшей", - добавил Рубио.

Маск также жестко ответил Сикорскому с оскорбительными словами: "Замолчи, маленький человек. Вы платите небольшую долю стоимости. И Starlink ничем не заменить".

Впоследствии он написал, что Starlink никогда не выключит свои терминалы, "независимо от того, насколько он не согласен с политикой по Украине".

"Мы бы никогда не сделали такого и не использовали бы это как разменную монету", - подчеркнул Илон Маск.

Скриншот x.com/elonmusk

Маск увидел "украинский след" в кибератаке на Х

Понедельник, 10 марта, начался со сбоя в работе соцсети Илона Маска Х (бывший Twitter). Пользователи не могли получить доступ к ресурсу в течение всего дня.

Маск сообщил, что проблемы в работе Х возникли из-за массированной атаки хакеров "большой скоординированной группы, или даже целой страны".

Скриншот x.com/elonmusk

Позже в эфире Fox News Советник Трампа заявил, что в кибератаке якобы присутствует "украинский след".

"Мы точно не уверены, что произошло. Но была масштабная кибератака с IP-адресами, которые находятся в районе Украины", - сказал Илон Маск.

Впрочем, вскоре стало известно, что ответственность за атаку взяла на себя пропалестинская группа хакеров Dark Storm Team. Как пишет Newsweek, эти хакеры известны тем, что в основном нацелены на страны и организации, поддерживающие Израиль в войне с ХАМАС.

Возмутился из-за украинского флага возле Белого дома

В минувшие выходные в Вашингтоне состоялась акция сторонников Украины. Рядом с Белым домом активисты развернули большой украинский флаг, призывая США возобновить военную помощь.

Фото с акции начали публиковать в соцсети Х Маска со словами поддержки Украине, однако не обошлось без критики. Так, американский журналист Ник Сотор поинтересовался, кто заплатил за это знамя и предложил Илону Маску, который возглавляет Департамент правительственной эффективности DOGE, "разобраться". Следующим в ветке обсуждения высказался сенатор-республиканец Майк Ли, написав: "Ни одного пенни для Украины".

На это сообщение сенатора отреагировал уже сам Маск. Он заявил, что якобы война очень быстро закончится, если ввести санкции против украинских олигархов, имеющих виллы в Монако.

"Введите санкции против топ-10 украинских олигархов, особенно имеющих особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Это ключ к головоломке", - написал Илон Маск.

Скриншот x.com/elonmusk

Заявления Маска об Украине и Зеленском

Американский бизнесмен с начала войны делал противоречивые заявления, демонстрировавшие как поддержку, так и призывы к мирным переговорам с агрессором.

В 2022 году он предоставил Украине доступ к спутниковой системе связи Starlink, которая обеспечила связь в регионах с отсутствующим или слабым интернетом и позволила ВСУ более эффективно координировать свои действия на поле боя.

Однако впоследствии стало известно о его решении ограничить доступ к Starlink в Крыму. Это произошло на фоне планирования атак сил обороны на российский флот в Севастополе и вызвало волну критики в сторону Маска.

"Очевидным намерением было потопить большую часть стоящего на якоре российского флота. Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX стала бы прямым соучастником великого акта войны и эскалации конфликта", - оправдывался глава SpaceX.

Еще один скандал спровоцировал опрос Маска в соцсети Х относительно условий окончания войны. Он выдвинул на голосование собственную "формулу", по которой для достижения мира Крым должен остаться российским, на оккупированных территориях необходимо провести референдумы, а Украина откажется от вступления в НАТО.

Комментируя украинское контрнаступление в 2023 году, Илон Маск отметился заявлением, что во время боя погибают многие воины якобы ради "незначительных территориальных достижений".

Миллиардер неоднократно прибегал к нападкам на президента Украины Владимира Зеленского.

На фоне недавних заявлений с американской стороны о необходимости проведения выборов в Украине во время войны Маск выразил мнение, что Зеленский не может представлять свободу народа, "если не перестанет отменять выборы".

Скриншот x.com/elonmusk

"Или Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет свободу народа, или он диктатор", - написал Илон Маск.

Также он называл Владимира Зеленского "чемпионом всех времен по ограблениям", критикуя выделение США многомиллиардной помощи Украине.

Ранее Маск высмеял слова украинского президента о том, что Украина - независимая страна, поэтому Штаты не могут заставить ее молча сидеть за столом переговоров.

"У него (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) удивительное чувство юмора", - прокомментировал он заявление украинского лидера.

Во время визита Зеленского в Великобританию 2 марта на саммит с европейскими партнерами Илон Маск в который раз подверг критике лидеров ЕС и Украины:

"Лидеры ЕС и Зеленский шикарно обедают, пока люди гибнут в окопах. Сколько родителей больше никогда не увидят своего сына? Сколько детей никогда не увидят своего отца?".

Советник Трампа обвиняет украинские власти в том, что за 3 года войны она "зашла слишком далеко" и якобы хочет продолжения войны. Поэтому он изменил свое отношение к Украине.

Скриншот x.com/elonmusk

"Россия зашла слишком далеко три года назад, теперь украинские власти зашли слишком далеко. Бесконечная смерть в окопах - это неправильно, и любому, кто продолжает на этом настаивать, не хватает сочувствия и ума".

Так Илон Маск ответил на сообщение пользователя в Х, который напомнил ему его же пост 2022 года со словами: "Держись крепко, Украина", и спросил, что же произошло с автором за последние три года.

При подготовке использовались: страница Илона Маска в соцсети Х, публикации Newsweek, FoxNews.