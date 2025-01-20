Дональд и Мелания Трамп создали собственные криптовалюты: зачем и на что повлияют эти мемкоины

Дональд и Мелания Трамп сделали шаг в мир криптовалют, выпустив собственные мемкоины - Trump и Melania. Это вызвало бурю обсуждений в криптосообществе и за его пределами, ведь запуск токенов от знаменитых политиков - событие неординарное.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, зачем супруги Трампов запустили свои мемкоины и какое влияние они окажут на мир криптовалют.

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Мотивы запуска

Создание этих криптовалют, похоже, является стратегическим шагом, направленным на использование стремительно растущего рынка цифровых активов.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп критиковал криптовалюты, называя их "мошенничеством". Однако во время своей президентской кампании 2024 года он принял цифровые активы и выразил намерение сделать Соединенные Штаты лидером в криптоиндустрии, стремясь превратить страну в "криптостолицу" мира.

Запуск Trump и Melania позволяет супругам Трамп не только воспользоваться выгодной финансовой возможностью, но и продемонстрировать свою приверженность криптовалютам, что потенциально может повлиять на будущие регуляторные инициативы.

Влияние на рынок и неусточивость

Дебют Trump сопровождался стремительным ростом цены - с начальных 3 долларов до максимума 76,94 долларов, после чего стоимость стабилизировалась около 50 долларов.

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Этот быстрый рост подчеркивает нестабильную природу мемкоинов, которые часто испытывают значительные колебания стоимости из-за рыночных настроений, а не из-за внутренней ценности.

Аналогично, Melania продемонстрировала 800-процентое увеличение стоимости вскоре после запуска.

Владение и этические вопросы

Около 80 процентов предложения токенов Trump контролируется структурами, связанными с организацией Трампа, включая CIC Digital и Fight Fight Fight LLC.

Такое сосредоточение владения вызывает вопросы этики и опасения по поводу возможного конфликта интересов, особенно учитывая предстоящее президентство Трампа и его обещания благоприятных условий для криптоиндустрии.

Критики утверждают, что такие действия могут подорвать усилия по легитимизации криптовалютного сектора и снизить доверие инвесторов.

Широкие последствия

Выход Трампов на рынок криптовалют оказал заметное влияние на общий ландшафт цифровых активов. Биткойн, ведущая криптовалюта, достиг исторического максимума в 109,000 долларов на фоне слухов о том, что администрация Трампа введет благоприятные меры для криптоиндустрии.

Однако эксперты отрасли предупреждают, что распространение мемкоинов, таких как Trump и Melania, может добавить рисков на рынок, учитывая их спекулятивный характер и отсутствие внутренней полезности.

Токен IVANKA TRUMP

Сегодня в сети появились слухи о том, что на рынке криптовалют появился токен с названием "IVANKA TRUMP" (тикер: IVANKA). Однако официальных подтверждений от Иванки Трамп или ее представителей о создании или поддержке этой криптовалюты пока нет.

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Заключение

Создание криптовалют Trump и Melania Дональдом и Меланией Трампами представляет собой значительный и нетрадиционный шаг в сфере цифровых активов для политической фигуры и его супруги.

Несмотря на то, что эти инициативы могут укрепить финансовое положение Трампов и соответствовать их видению криптоцентричной Америки, они также поднимают важные вопросы о стабильности рынка, защите инвесторов и этической ответственности государственных деятелей, вовлеченных в финансовые предприятия.