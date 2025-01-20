Мелания Трамп в наряде от Dior поразила всех накануне инаугурации (фото)

Накануне инаугурации, которая состоится уже сегодня, 20 января, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания появились на церемонии возложения венков у Могилы Неизвестного Солдата на Арлингтонском кладбище.

Для события жена политика выбрала стильный образ, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом детальнее.

В чем появилась Мелания Трамп накануне инаугурации

Будущая первая леди выбрала для мероприятия двубортное черное пальто-кейп от всемирно известного бренда Dior. Также она надела черные сапоги Christian Louboutin и кожаные перчатки. Завершили наряд объемно уложенные волосы и небольшое количество макияжа.

Образ Мелании Трамп (фото: Getty Imags)

Что касается Трампа, то он не произнес речь до или после мероприятия, которое проходило возле Могилы Неизвестного Солдата. А избранный вице-президент Джей Ди Вэнс появился на этой же церемонии с женой Ушей, и та выбрала стильное белое двубортное пальто.

Дети Трампа - Тиффани, Иванка, Эрик и Дональд младший - также показались на лестнице Мемориального амфитеатра, так же как и внуки избранного президента и избранница Эрика Трампа, Лара.

Кроме того, среди присутствующих были Пит Гегсет, Марко Рубио и Элис Стефаник - кандидаты избранного президента на должности министра обороны, государственного секретаря и посла в ООН.

К слову, в эту субботу, вечером, Трамп и Мелания приехали в Вашингтон, чтобы посетить инаугурационные мероприятия. В аэропорт Далласа будущая первая леди прибыла в темно-сером пальто от Dior, которое дополнила белым костюмом от Dolce & Gabbana.

Что известно об инаугурации Дональда Трампа

Инаугурация будет включать в себя официальную часть, после которой гостей ждут музыкальные выступления, парад и праздничные балы. Во время речи президент США объявит ключевые цели и приоритеты на предстоящий срок своего президентства.

Событие начнется приветственными речами и выступлениями на главной сцене, а завершится торжественными балами. На каждом из мероприятий Трамп обратится к присутствующим и подчеркнет важность своих ключевых задач.

Дональд Трамп (фото: Getty Images)