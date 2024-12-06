Трамп назвал, кто будет ответственным за политику США в сфере ИИ и криптовалют
Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою команду. Он объявил, что технологический инвестор Дэвид Сакс будет курировать политику США в области искусственного интеллекта и криптовалюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
О выборе и назначении еще одного "царя" - политического назначенца, которому нужно решить конкретную проблему - Трамп объявил в своей соцсети Truth Social.
"В этой важной роли Дэвид будет руководить политикой администрации в области искусственного интеллекта и криптовалюты, двух областей, имеющих решающее значение для будущего американской конкурентоспособности", - написал он.
Далее новоизбранный президент США еще раз подчеркнул, что Дэвид Сакс сосредоточится, на том, чтобы сделать Америку мировым лидером в обеих областях. В частности, он будет:
- защищать свободу слова в интернете "и уводить нас от предвзятости и цензуры" со стороны технологических компаний;
- работать над правовой базой, чтобы криптоиндустрия получила ясность, о которой просила, и чтобы могла процветать в США.
Помимо этого, Сакс возглавит Президентский совет советников по науке и технологиям.
CNN напомнило, что Трамп когда-то был скептиком по отношению к криптовалюте. Однако со временем принял ее с энтузиазмом, пообещав во время своей президентской кампании сделать США "криптостолицей планеты".
Отметим, что в ночь на четверг 5 декабря биткоин впервые достиг отметки в 100 000 долларов за монету. Новый рекорд произошел после того, как Трамп представил кандидатуры своей администрации, которые, как считается, станут ключом к началу дружественной по отношению к криптовалюте политики, когда республиканец вступит в должность президента в январе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.