Мелания Трамп вслед за мужем запустила "монету-мем", вызвав критику криптоиндустриии

Новые мемкоины Дональда Трампа и его жены Мелании вызвали критику со стороны руководителей криптовалютных компаний. Они ожидали, что новая администрация США под руководством республиканцев отнесется к сектору цифровых активов серьезно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Избранный президент представил токен Trump в 17 января, а его жена Мелания запустила свою псевдо-монету Melania 19 января. Рыночная стоимость мемкойна Трампа в какой-то момент достигла 15 млрд долларов, но затем опустилась ниже 8 млрд долларов, поскольку токен Мелании оказался в центре внимания.

В отказах от ответственности на веб-сайтах монет Trump и Melania говорится, что они "не предназначены быть или не являются предметом" инвестиционной возможности или ценной бумаги.

Несерьезное отношение

Сектор мемекойнов, переполненный токенами вроде Dogecoin, которые предлагают небольшую внутреннюю стоимость и высокую волатильность, вызывает разногласия, поскольку он подпитывает критику зарождающейся отрасли как слишком легкомысленной и рискованной для основных инвесторов.

Мемекойны полагаются на поддержку социальных сетей, которая может исчезнуть так же быстро, как и возникла.

"Запуски на выходных - это явно проблема, над которой нам, как строителям, придется поработать, чтобы ее преодолеть", - сказал Роб Хэдик, генеральный партнер венчурной компании Dragonfly Capital , специализирующейся на криптовалютах.

Ожидания от Трампа

Ранее Трамп называл криптовалюту "мошенничеством", но во время предвыборной кампании 2024 года стал первым кандидатом в президенты, принявшим цифровые активы в качестве пожертвований.

В ходе предвыборной кампании Трамп также заявил, что создаст стратегический запас биткоинов и назначит финансовых регуляторов, которые займут более позитивную позицию в отношении цифровых активов.

Это породило ожидания, что он ослабит регулирование криптоиндустрии.

После победы Трампа биткойн подскочил до рекордного максимума и в настоящее время торгуется на уровне около 107 тысяч долларов.