Дональд і Меланія Трамп створили власні криптовалюти: навіщо і на що вплинуть ці мемкоїни

Дональд і Меланія Трамп зробили крок у світ криптовалют, випустивши власні мемкоїни - Trump і Melania. Це викликало бурю обговорень у криптоспільноті та за її межами, адже запуск токенів від знаменитих політиків - подія неординарна.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, навіщо подружжя Трампів запустило свої мемкоїни і який вплив вони матимуть на світ криптовалют.

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Мотиви запуску

Створення цих криптовалют, схоже, є стратегічним кроком, спрямованим на використання стрімко зростаючого ринку цифрових активів.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп критикував криптовалюти, називаючи їх "шахрайством". Однак під час своєї президентської кампанії 2024 року він прийняв цифрові активи і висловив намір зробити Сполучені Штати лідером у криптоіндустрії, прагнучи перетворити країну на "криптостолицю" світу.

Запуск Trump і Melania дає змогу подружжю Трамп не тільки скористатися вигідною фінансовою можливістю, а й продемонструвати свою прихильність до криптовалют, що потенційно може вплинути на майбутні регуляторні ініціативи.

Вплив на ринок і нестійкість

Дебют Trump супроводжувався стрімким зростанням ціни - з початкових 3 доларів до максимуму 76,94 доларів, після чого вартість стабілізувалася близько 50 доларів.

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Це швидке зростання підкреслює нестабільну природу мемкоїнів, які часто зазнають значних коливань вартості через ринкові настрої, а не через внутрішню цінність.

Аналогічно, Melania продемонструвала 800-відсоткове збільшення вартості незабаром після запуску.

Володіння та етичні питання

Близько 80 відсотків пропозиції токенів Trump контролюється структурами, пов'язаними з організацією Трампа, включно з CIC Digital і Fight Fight Fight LLC.

Таке зосередження володіння викликає питання етики і побоювання з приводу можливого конфлікту інтересів, особливо з огляду на майбутнє президентство Трампа і його обіцянки сприятливих умов для криптоіндустрії.

Критики стверджують, що такі дії можуть підірвати зусилля з легітимізації криптовалютного сектора і знизити довіру інвесторів.

Широкі наслідки

Вихід Трампів на ринок криптовалют справив помітний вплив на загальний ландшафт цифрових активів. Біткойн, провідна криптовалюта, досяг історичного максимуму в 109,000 доларів на тлі чуток про те, що адміністрація Трампа введе сприятливі заходи для криптоіндустрії.

Однак експерти галузі попереджають, що поширення мемкоїнів, таких як Trump і Melania, може додати ризиків на ринок з огляду на їхній спекулятивний характер і відсутність внутрішньої корисності.

Токен IVANKA TRUMP

Сьогодні в мережі з'явилися чутки про те, що на ринку криптовалют з'явився токен з назвою "IVANKA TRUMP" (тікер: IVANKA). Однак офіційних підтверджень від Іванки Трамп або її представників про створення або підтримку цієї криптовалюти поки що немає.

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Висновок

Створення криптовалют Trump і Melania Дональдом і Меланією Трампами є значним і нетрадиційним кроком у сфері цифрових активів для політичної фігури і його дружини.

Незважаючи на те, що ці ініціативи можуть зміцнити фінансове становище Трампів і відповідати їхньому баченню криптоцентричної Америки, вони також порушують важливі питання щодо стабільності ринку, захисту інвесторів та етичної відповідальності державних діячів, залучених до фінансових підприємств.