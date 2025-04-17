Домашний майонез за 5 минут: идеальный рецепт для пасхальных салатов
Домашний майонез - это не только о вкусе, но и об уверенности в качестве продукта. Готовится за 5 минут, не содержит консервантов и отлично подходит к пасхальным салатам. Этот простой рецепт станет любимым в вашей семье.
Как приготовить домашний майонез за 5 минут с яйцами и без них, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Почему стоит делать домашний майонез
Магазинный майонез часто содержит консерванты, усилители вкуса и крахмал. В домашнем варианте вы контролируете каждый ингредиент - и получаете чистый, насыщенный вкус.
Рецепт №1 - Классический майонез за 5 минут
Ингредиенты:
- 1 яйцо комнатной температуры
- 200 мл масла (подсолнечного или виноградного)
- 1 ч. ложка горчицы
- 1 ч. ложка лимонного сока или яблочного уксуса
- щепотка соли
Приготовление:
В узкую емкость положить яйцо, добавить соль, горчицу и лимонный сок.
Залить растительное масло.
Погрузить блендер до дна и взбивать, не поднимая, 10 секунд.
Затем плавно поднять блендер - и майонез готов.Домашний майонез значительно вкуснее магазинного (фото: freepik.com)
Рецепт №2 - Без яиц
Ингредиенты:
- 100 мл молока (любой жирности)
- 200 мл растительного масла
- 1 ч. ложка лимонного сока
- 1 ч. ложка горчицы
- щепотка соли
Приготовление:
В чашу блендера влить молоко и масло.
Взбить до густоты.
Добавить горчицу, лимонный сок и соль. Взбить еще раз.
Этот вариант подходит для тех, кто избегает сырых яиц в блюдах.
Важный секрет:
Вкус домашнего майонеза зависит от температуры продуктов, из которого вы делаете. Все они должны быть комнатной температуры - тогда эмульсия не будет расслаиваться, и получится приятная однородная структура.
И еще - не стоит заменять горчицу другим ингредиентом, потому что она является ключевой для вашего соуса.
Как хранить майонез, чтобы он не портился
- Храните в стеклянной банке в холодильнике с крышкой
- Используйте майонез в течение 3-4 дней
- Не оставляйте соус при комнатной температуре
- Не добавляйте сырые продукты в уже готовый соус