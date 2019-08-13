Чи повинен пасажир прибирати за собою постіль? В Укрзалізниці дали відповідь

Укрзалізниця скаржиться на збитки через крадіжку майна
Укрзалізниця розповіла, чи повинні пасажири прибирати постіль і заодно поскаржилася на регулярні крадіжки постільних приналежностей, які здійснюють пасажири, що подорожують перевізником. Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії.
Так, перевізник, який нещодавно анонсував чергову серію подорожчань, стверджує, що пасажири не зобов'язані прибирати за собою постіль, а ось присвоювати її ні в якому разі не можна.
Укрзалізниця розповіла, хто повинен прибирати ліжко (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Але, на жаль, таке відбувається і нерідко. При цьому найчастіше пасажири забирають із собою саме махрові рушники.
З початку 2019 Укрзалізниця було викрадено близько семи тисяч одиниць інвентарю:
Укрзалізниця поскаржилася на крадіжку постілі (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Зазначимо, що користувачі мережі досить бурхливо відреагували на скарги перевізника. Дехто зазначає, що виходячи з якості подушок, їх напевно просто викидали у вікно після ночі.
"Ви бачили ці подушки? У страшному сні не примариться собі забрати таку. Пасажири напевно після ночі на ній просто викидали її у вікно. Плюс участь провідників в цих втратах явно не досліджена", - написав один з користувачів.
"Забирають, щоб хоч вдома випрати і висушити нормально", - вважає коментатор.
"Було б чудово, якби провідники не волали за годину до прибуття "здайом постєль", - зазначила одна з юзерів.
Скрін: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Нагадаємо, нещодавно в електричці Укрзализныци стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа. Пасажири в паніці вибігали з поїзда.
Також ми повідомляли, що на Київському вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся легким переляком.