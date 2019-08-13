Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ

Укрзализныця жалуется на убытки из-за кражи имущества
Укрзализныця рассказала, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловалась на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.
Так, перевозчик, недавно анонсировавший очередную серию подорожаний, утверждает, что пассажиры не обязаны убирать за собой постель, а вот присваивать ее ни в коем случае нельзя.
Укрзализныця рассказала, кто должен убирать постель (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Но, к сожалению, такое происходит и нередко. При этом чаще всего пассажиры уносят с собой именно махровые полотенца.
С начала 2019 Укрзализныця было похищено около семи тысяч единиц инвентаря:
Укрзализныця пожаловалась на воровство постелей (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Отметим, что пользователи сети довольно бурно отреагировали на жалобы перевозчика. Кое-кто отмечает, что исходя из качества подушек, их наверняка попросту выбрасывали в окно после ночи.
"Вы видели эти подушки? В страшном сне не привидится себе забрать такую. Пассажиры наверняка после ночи на ней просто выбрасывали ее в окно. Плюс участие проводников в этих потерях явно не исследованы", - написал один из пользователей.
"Забирают, чтобы хоть дома выстирать и высушить нормально", - считает комментатор.
"Было бы чудесно, если бы проводники не орали за час до прибытия "сдаем постель", - отметила одна из юзеров.
Скрин: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Напомним, недавно в электричке Укрзализныци произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. Пассажиры в панике выбегали из поезда.
Также мы сообщали, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.