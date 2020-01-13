Долар стрімко пішов униз: експерти приголомшили прогнозом

Курс долара (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Що буде з курсом долара в Україні у 2020 році - в матеріалі Styler

Курс долара до гривні в Україні у 2020 році знову став знижуватися після різкого підвищення після 27 грудня, коли Нацбанк викупив на аукціоні 700 млн доларів. Але після свят гривня почала стабілізуватися, і нещодавно долар став падати. Що буде з курсом в найближчому часі і в довгостроковій перспективі - в матеріалі Styler.

Так, 13 січня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара, а банки встановили курс у межах 23,85-24,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

НБУ встановив курс на наступний тиждень на рівні 23,9677 UAH/USD, а днем раніше курс тримався вище психологічної позначки в 24 грн (24,119 UAH/USD).

Тим не менш, експерти вважають, що долар деякий час може зростати, але в довгостроковій перспективі - у гривні є відмінні шанси укріпнути. Таку думку висловив аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"У короткостроковій перспективі долар ще може продовжити помірне зростання, а в довгостроковій - гривня має всі шанси повернутися до зміцнення. На найближчий тиждень ми очікуємо підвищення курсу долара до гривні" - розповів Іосуб.

У НБУ вважають, що в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися. Це пов'язано з політикою плаваючого курсу гривні до долара, яку проводить держрегулятор.

До речі, експерти називають передсвяткове подорожчання долара спекулятивним, а також пов'язаним з "фінансуванням свят" перед Новим роком.

Крім того, стало відомо, що НБУ з 8 по 11 січня Нацбанк купив на міжбанку 148 млн доларів, а продав 30 млн.