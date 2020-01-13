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НБУ прогнозує помірні коливання гривні в 2020 році

Новини » Економіка     13.01.2020 - 13:27
НБУ прогнозує помірні коливання гривні в 2020 році
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Курс може відхилятися в різні сторони протягом року

Національний банк проводить політику плаваючого курсу гривні до долара, і в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися. Про це сказала перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню FinClub.

Як зазначила представник НБУ, поточний валютний курс являє відображенням ринкових тенденцій. За її словами, НБУ в 2019 році викупив у резерви рекордний обсяг валюти за 14 років - 7,9 млрд доларів. При цьому нерезиденти завели близько 4,3 млрд доларів в ОВДП.

"Тобто були й інші фактори зміцнення гривні: це і зростання продуктивності в агросекторі, зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – "Нафтогаз", "Кернел" та інші. І в 2020 році курс може помірно коливатися в обидві сторони, в тому числі і зміцнюватися", - розповіла Рожкова.

Заступник голови НБУ зазначила, що в ході кризи в Україні спостерігалася шокова девальвація гривні, викликана не економічними чинниками, а очікуваннями і жахом. За її словами, нинішнє зміцнення гривні - це результат реформ останніх років, яке могло б початися і раніше, але якоюсь мірою стримувалося невизначеністю, пов'язаною з подвійними виборами в країні. Такий шлях проходили й інші країни, які реалізовували режим інфляційного таргетування, наприклад, Чехія чи Польща на початку 2000-х.

"У нас плаваючий курс, він може відхилятися в різні сторони на невеликі величини", - додала вона.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився за січень-грудень 2019 року на 14,5%. За даними НБУ, курс знизився з 27,69 грн/долар на 29 грудня 2018 року до 23,69 грн/долар на 28 грудня 2019 року.

Зазначимо, керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків Національного банку Емал Бахтарі заявив, що в умовах плаваючого курсоутворення ніхто напевно не скаже, де межа зміцнення гривні.

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